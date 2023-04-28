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花蓮喜迎解封後首架國際航班 原民舞團熱情接機

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮航空站國際線因疫情暫停，今天迎來解封後首架國際航班，越南峴港-花蓮對飛包機，75名越南遊客來訪，展開5天4夜行程，縣府安排原民舞蹈團熱情迎接，遊客開心合影、共舞。

睽違2年多等待，花蓮航空站今天下午1時30分再次迎來國際包機遊客，航空站安排噴水迎接班機儀式，花蓮縣府也安排原民舞團、觀光志工列隊迎接，向每位旅客送上花蓮吉祥物「紅面鴨」娃娃。

越南遊客拿起手機拍下盛大的接機場面，也有人開心跟著音樂起舞，場面熱鬧。越南籍武黃氏蓮說，第一次到花蓮旅遊，覺得台灣民眾好熱情、溫馨，這次旅遊最期待吃到鹽酥雞。

花蓮-峴港包機直航由兩地旅行社共同規畫，旅行業者許兆麟今天接受媒體聯訪指出，這架飛機共230個座位，越南飛來75人；花蓮出境288人，花蓮銷售狀況很熱絡，原來是客滿，2人因確診、生病臨時取消。

許兆麟表示，推廣包機對飛難度高，除了價格、花蓮機場設備等，加上花蓮相較台北、高雄或台中等縣市知名度較低，對國外旅客吸引力有限，都是需要克服的問題。

許兆麟說，目前旅行業正在與泰國曼谷申請包機合作，順利的話今年7月會推出花蓮至曼谷包機直航。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，這團75名越南籍遊客將在台灣進行5天4夜行程，預計停留花蓮、宜蘭及台北等地，5月2日從花蓮機場返回峴港。

張志翔說，中央及地方都有推出包機旅遊獎勵方案，縣府目前正在爭取日、韓、新加坡及馬拉西亞等國包機直航，希望將遊客留在花蓮，增加觀光收益，對在地遊客來說，直接在花蓮航空站出境，則可省去2小時北上搭機的通行時間。

花蓮 越南 機場

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