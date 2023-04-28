因應7、8月枯水期備水 基隆抗旱備援管線5月2日動工

因應7、8月進入枯水期，為免去年基隆缺水再現，自來水公司動工興建抗旱備援管線，忠一路至喜豬橋設置500mm管線工程5月2日施工。水公司表示，6月底前要完工，施工期間不影響供水。

水公司第一區管理處表示，去年7至8月間因極端氣候造成貢寮雙溪溪水源枯竭，該區域降雨量僅歷年平均十分之一左右，以致該水源供水區域的基隆市中正、信義高地區出現供水缺口。

台水公司雖緊急由基隆市區管網調配新山水庫水源支援，但受限於中正、信義地區地勢較高及水量無法滿足該區域用水需求，造成民眾生活不便。

台水公司為避免今年類似情形再度發生及降低供水風險，規畫新設500mm管線工程並搭配「新設東海加壓站」以支援中正、信義高地區供水，並解決因不可控天候因素造成的缺水危機。

台水公司一區處表示，工程6月底前會完成，以因應7、8月枯水期用水，將依基隆市政府核定交維計畫書確實做好相關交維設施及指引，於施工期間更會加強義交人員疏導交通。

為免影響交通，施工期間會避開車流尖峰時段，平日早上6點至9點及下午4點到9點不進場施工，周五下午4點前撤收施工機具及路面淨空， 周六日時段則全日停工。

施工期間台水公司一區處籲請用路人配合交管指揮通行，倘若造成民眾不便，敬請見諒。

第一區管理處長李文峰說，埋設新管期間不會停水，需等新舊管連接時才會停水，屆時將會事前通知用戶儲水備用。