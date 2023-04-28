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基隆最佳賞螢點...龍崗步道、暖暖水源地 天氣好會大爆發

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
近日暖暖水源地螢火蟲紛飛。圖／呂家鈞授權提供
近日暖暖水源地螢火蟲紛飛。圖／呂家鈞授權提供

每年4月下旬至5月底是賞螢旺季，入夜後螢火蟲紛飛，基隆市政府推薦兩處最佳賞螢地點，龍崗生態園區的龍崗步道及暖暖水源路水源地一帶，目前都可看到很多螢火蟲，暖暖區公所也特別調降路燈亮度，以利繁殖。

市府觀銷處副處長林文榮表示，基隆最佳的賞螢地點為龍崗生態園區龍崗步道及暖暖水源路槌球場一帶。龍崗步道是一條環山的小道，從海洋大學門口就可看見指示牌，每年4月下旬晚間從步道入口處即可看見點點螢燈閃爍在步道周圍，種類多為紅胸黑翅螢、黑翅螢等。

另一個賞螢秘境是暖暖水源路槌球場一帶，推薦民眾白天可到暖暖親水公園、暖暖百年幫浦間，順遊雙生土地公廟後，將車子停放在自來水第一區管理處旁空地，往水源路方向至槌球場，晚上7到8點半期間可看見成群的螢火蟲在草叢間閃閃發亮。

攝影愛好者呂家鈞長期觀察、拍攝生態之美，他說，要拍螢火蟲要較長曝光時間，手機比較難拍出美照，建議用單眼並帶腳架。水源路一帶因為環境和水源都沒有汙染，復育的很好，螢火蟲生態豐富，近日天氣好數量很多，本周如果天氣好的話有可能大爆發，是最佳觀賞時機。

暖暖區公所表示，為避免光害影響螢火蟲繁殖，水源路自4月15日到5月15日路燈調降亮度，請用路人行經時放慢速度。提醒觀賞螢火蟲時勿大聲喧嘩、勿捕捉踩踏、勿以強光直接照射螢火蟲，攜帶手電筒的民眾請以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動。

林文榮說，在螢火蟲紛飛的季節，油桐花和百合花也逐漸綻放，欣賞油桐花和百合花可到暖壽山步道、富民親水公園、泰安瀑布及基隆嶼

暖暖區公所為避免光害影響螢火蟲繁殖，水源路自4月15日到5月15日路燈調降亮度，並提供紅色玻璃紙供遮光。圖／基隆市政府提供
暖暖區公所為避免光害影響螢火蟲繁殖，水源路自4月15日到5月15日路燈調降亮度，並提供紅色玻璃紙供遮光。圖／基隆市政府提供

螢火蟲 賞螢 基隆嶼 生態園區

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