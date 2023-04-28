青苔滿布長期占停車空間 基警下月專案查報有牌廢棄車

基隆市街道或公共區域常發現有髒汙、鏽蝕、破損的汽機車遭棄置，長期占用停車空間，不僅影響市容觀瞻，也影響民眾的用路安全及停車權益。基隆市警察局5月1日至31日執行為期1個月的專案工作，加強清查占用道路的有牌廢棄車輛，並通報環保局儘速清除。

日前有民眾發現，基隆市鶯歌石溪停車場有一輛白色轎車布滿青苔，車頂還鏽蝕破洞，停車場管理人員卻發現車主4年內繳了超過10萬元停車費，車主按月匯款2千元，未欠費或報廢。

環保局說，這輛車並非無牌照車輛，無法以占用道路廢棄車輛相關法規查報移置。交通處表示，會請委外經營停車場業者，設法道德勸說車主，清潔車輛外觀。

基隆市多雨又多山坡地，民眾常發現汽車長期停放，有的生鏽、長青苔，甚至破損有尖銳物易傷路過行人，甚至被堆垃圾成為髒亂點。

警察局表示，對於無法使用車輛，車主應至監理單位繳銷車牌辦理報廢，並撥打環保署資源回收免付費專線查詢登記受補貼的合法廢車回收商，自行與回收商約定拖載時間及地點回收。

警方說，下月起，如有占用道路或公共區域，警察局、環保局將加強張貼清理通知書於車體明顯處，經張貼日起7日內仍未清理者，由環保局先行移置至指定場所存放，車輛移置所產生的移置費用將由車主自行負擔。