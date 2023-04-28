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基隆基金一路號誌、電桿擋通行 盼遷移、下地友善行人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆基金一路號誌、電桿擋通行，盼遷移、下地友善行人。圖／蔡適應服務處提供
基隆基金一路號誌、電桿擋通行，盼遷移、下地友善行人。圖／蔡適應服務處提供

基隆市基金一路208巷路口號誌、基金一路214號電桿等，位置都在人行道上，阻礙行人及身障人士通行，被迫走到馬路上險象環生，居民盼早日遷移。議員要求基金一路的電桿下地、自來水管線障礙、電信和天然氣管線等問題應一併解決，各單位將再開協調會整體評估改善。

基金一路208巷路口附近居民表示，路口的紅綠燈號誌就設在人行道上占據空間，輪椅族或推嬰兒車婦人通行不方便，不夠友善行人。

新崙里長林金龍說，基金一路208巷路口號誌的位置會影響到身障人士通行，他希望可以往附近協和電廠設施的牆壁側移動，讓該路口的通行更友善一點。部分電線桿在人行道上占一半通道，行人也被迫走到馬路上，險象環生。

立委蔡適應昨會同台電、協和電廠、公路總局、基隆市政府工務處、交通處及議員研議改善措施。

蔡適應服務處副主任潘俊宏表示，基金一路208巷路口的人行道及路幅改善須各單位協助，號誌位置問題，請交通處將里長需求帶回評估；另基金一路214號電桿，請台電和協和電廠儘速協調，遷移至適當位置讓出人行道空間。

市議員洪森永指出，基金一路是安樂區重要的幹道，下方有許多管線，包含台電、自來水、欣隆天然氣、中華電信等，過去經常各自施工沒有好好協調，造成市民朋友生活上的不方便。

經協調台電、市府及公路總局等都表示，將評估阻礙通行的電桿及號誌設施遷移可行性。蔡適應5月4日召集各單位的協調會，討論基金一路的桿線下地，自來水管線障礙、還有電信管線和天然氣管線等問題，希望在基金一路禁挖期過後，所有工程協調一次完成，避免各自施工造成民眾不便。

基隆基金一路號誌、電桿擋通行，盼遷移、下地友善行人。圖／蔡適應服務處提供
基隆基金一路號誌、電桿擋通行，盼遷移、下地友善行人。圖／蔡適應服務處提供
基隆基金一路號誌、電桿擋通行，盼遷移、下地友善行人。圖／蔡適應服務處提供
基隆基金一路號誌、電桿擋通行，盼遷移、下地友善行人。圖／蔡適應服務處提供

人行道 台電 蔡適應

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