快訊

今、明各地暖熱如夏 明晚鋒面報到轉雨降溫

侯友宜：中華民國是杯子、台灣是水 杯破水覆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員批經費黑白來 大同鄉公所抗議

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
大同鄉公所發表聲明，所有經費使用都經過嚴格把關，絕無「黑白來」狀況。圖／沈志弘提供
大同鄉公所發表聲明，所有經費使用都經過嚴格把關，絕無「黑白來」狀況。圖／沈志弘提供

宜蘭縣議員林麗日前質詢時，批大同鄉公所申請補助款後，長期「黑白來」（閩南語：亂來），大同鄉長何勝立、鄉代會主席賴文富、縣議員沈志弘與多位公所人員昨赴縣議會抗議，要求林講清楚怎麼「黑白來」？林麗表示，是希望預算能多編一點，希望公所提更詳細明細方便審查。

林麗4月20日在臨時會議中，針對政字第16案「大同鄉農村再生農產業推廣活動計畫」60萬元墊付款質詢農業處長李新泰，此案是否為公所直接向縣府提出？她說可能因為沈志弘剛上任，自己經常接到陳情，大同鄉公所長期「黑白來」，未落實執行計畫，她也質疑補助款是否有專款專用。

何勝立等人昨早赴縣議會向議長張勝德抗議，表示「黑白來」一說對公所是極大汙衊，公所同仁、鄉代會、鄉民都感到氣憤。公所秘書陳成功質疑，縣議會是監督縣政府，議員怎麼會來干涉公所，況且大同鄉也有本地縣議員，鄉民們不去找他，找1個宜蘭市的議員幹嘛？

大同鄉公所聲明，公所長期以來執行工程、活動或計畫，都經過主辦與審計等單位嚴格把關，絕無「黑白來」；選區在大同鄉的沈志弘說，如果林麗無法提出大同鄉公所「黑白來」的證據，希望她能誠摯道歉。

林麗說，當日在臨時會議的質詢是希望預算能多編一點，讓原鄉部落有更充足資源，由於補助款來自中央，希望公所提出更詳細的明細方便審查；針對「黑白來」和其他事情，不再回應。

議員 宜蘭 農村再生

延伸閱讀

遭議員批「長期黑白來」 宜蘭大同鄉公所赴縣議會抗議

批合庫成家族金庫蔡見興辭董座 王鴻薇：會揭更多醜聞

女消防員出浴遭男同事直擊還被霸凌 消防局不給公傷假挨批

性騷案林姿妙挨批龜縮 宜縣消防局：行為人記過2次

相關新聞

基隆火車站旁…天降鳥屎 民眾苦

基隆火車站南站旁中山陸橋下因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車行經民眾常被從天而降鳥屎襲擊，不只車子、...

謝國樑批中央 蓋基捷淪空談

基隆捷運基隆分攤額度從17億暴增3倍至近54億，如今市府精算發現金額可能還要增加到61億。市長謝國樑昨天說，中央規畫基捷...

議員批經費黑白來 大同鄉公所抗議

宜蘭縣議員林麗日前質詢時，批大同鄉公所申請補助款後，長期「黑白來」（閩南語：亂來），大同鄉長何勝立、鄉代會主席賴文富、縣...

北市100輛YouBike 贈花蓮豐濱使用

台北市營運13年、騎乘次數超過2億人次的YouBike1.0單車「退而不休」，台北市府捐贈給原鄉運用，有100輛橘色微笑...

台東推地熱發電 赴紐西蘭取經

台東縣政府推展地熱發電，但廊帶都位處原鄉，基於原住民基本法及傳統領域自主權，是否能順利發展將是挑戰。縣議員尤忠正建議，地...

印尼看護獲宜蘭模範勞工 獎項將送女兒當生日禮物

印尼籍SUKARNI（蘇卡妮）在台從事長者照護15年，為同鄉辦開齋節、嘉年華等活動，宜蘭縣府昨表揚為模範勞工，蘇卡妮哽咽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦