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北市100輛YouBike 贈花蓮豐濱使用
台北市營運13年、騎乘次數超過2億人次的YouBike1.0單車「退而不休」，台北市府捐贈給原鄉運用，有100輛橘色微笑單車出現在東海岸花蓮縣豐濱鄉。豐濱鄉公所將單車撥交給國中小、發展協會與公家單位等，讓整修後的嶄新「綠色騎跡」繼續於原鄉服務。
YouBike1.0系統於去年12月功成身退，為減少資源浪費，北市府將還能使用自行車捐贈原鄉使用，經豐濱鄉長邱福順爭取，有100輛YouBike捐贈給豐濱鄉。
交車儀式昨在豐濱公所前廣場舉行，各受贈機關學校代表踴躍出席，氣氛熱絡，學生們看到有YouBike單車，非常高興，紛紛說想要騎回家。
邱福順表示，83輛單車撥交給豐濱鄉5所國中小，主要供學生騎單車上學。剩餘17輛單車提供各社區發展協會、原家中心、派出所、消防分隊、戶政事務所及衛生所等相關單位，每輛單車都有保管者編號，也提醒各單位要作好財產保管，使用者愛惜公物。
鄉公所指出，為了讓YouBike有效運用，將作為部落訪視、鄰里巡守及學校自行車騎乘安全教育使用，全面推廣綠色交通運具。
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