推台灣智慧物流學校 謝國樑：打造智慧物流新鎮增就業

美國SOLE國際物流協會台灣分會今天下午舉行台灣智慧物流學校交流籌備會議，市長謝國樑說，為了打造智慧物流新鎮的目標，積極規畫推動台灣智慧物流學校，期待透過國際供應鏈物流課程的引進，及透過產官學合作，吸引企業能到基隆，增加就業。

謝國樑說，基隆為台灣重要商港與郵輪母港，他上任後擬定「導入產業，創造就業」的方針。為了打造智慧物流新鎮之目標，特別委託美國SOLE國際物流協會台灣分會，召集物流、電子商務、航運、資訊等產業高階經理人共議研討，規畫推動台灣智慧物流學校。

會中分享全球物流產業脈動，期待藉創新思維為產業服務能量加乘，吸引企業在基隆隆設點，為基隆導入更多在地就業。

各界代表分享國際物流與供應鏈發展趨勢，美國SOLE國際物流協會台灣分會理事長詹斯敦主講「打造智慧物流+供應鏈未來人才」；DHL敦豪供應鏈台灣董事總經理謝東政講述「台灣高科技半導體的物流挑戰與機會」；物理互聯網之父Benoit Montreuil透過視訊，分享物流趨勢與創新塑造產業未來。