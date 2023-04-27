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花蓮市「奇萊玩一夏」3條路線超搶手 今開放報名逾9成
花蓮市公所每天夏天「奇萊玩一夏」廣邀民眾以單車悠遊深度體驗花蓮之美，年年推陳出新規畫不同路線，深受喜愛戶外活動的民眾歡迎，今天起受理報名，3條路線8梯次共400個名額報名火速突破9成。市長魏嘉彥說，會研議明年擴大辦理。
「奇萊玩一夏」連辦4年，花蓮市公所以文化、生態、海洋為主題，每年嚴選3條不同路線，帶領民眾騎遊花蓮，報名者多數來自外縣市，還有民眾連續4年參加，相當受歡迎。
今年3條路線跨越花蓮市、吉安、新城、秀林、壽豐、豐濱等6鄉市，有35公里的部落微旅行、65公里的悠遊太魯閣，還有長達85公里的挑戰東海岸路線，活動時間從7月1日至8月20日的周六或周日，共8梯次。
市長魏嘉彥說，市公所推廣低碳深度旅遊，騎單車用不同角度欣賞花蓮，是很適合的旅遊方式。今年3條路線都很有特色，35公里的部落微旅行，行經撒固兒步道、七星潭、光隆博物館、花蓮港景觀橋、太平洋公園。
悠遊太魯閣全程65公里，從花蓮市一路往北，經過加灣部落、新城老街、太魯閣大橋、崇德瑩農場，再奔向太魯閣峽谷；挑戰性最高的是挑戰東海岸路線，全程約85公里，沿著台11線南下，陡坡及長上坡路段占約3成，沿途經過和南寺、大石鼻山步道、芭崎瞭望台等景點。
魏嘉彥表示，騎乘活動搭配導覽解說、在地風味餐點等，今天凌晨開放報名，到傍晚報名已超過9成，因報名熱烈，明年會研議擴大辦理。市公所提醒已報名的民眾須在3天內繳款才算完成報名，若逾期未繳，將釋出名額。
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