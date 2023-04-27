快訊

專題／報稅季來了！今年綜所稅繳多少錢？一次看懂免稅額、扣除額計算方式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮市「奇萊玩一夏」3條路線超搶手 今開放報名逾9成

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所每年夏天舉辦「奇萊玩一夏」，帶領民眾騎遊花蓮。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所每年夏天舉辦「奇萊玩一夏」，帶領民眾騎遊花蓮。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所每天夏天「奇萊玩一夏」廣邀民眾以單車悠遊深度體驗花蓮之美，年年推陳出新規畫不同路線，深受喜愛戶外活動的民眾歡迎，今天起受理報名，3條路線8梯次共400個名額報名火速突破9成。市長魏嘉彥說，會研議明年擴大辦理。

「奇萊玩一夏」連辦4年，花蓮市公所以文化、生態、海洋為主題，每年嚴選3條不同路線，帶領民眾騎遊花蓮，報名者多數來自外縣市，還有民眾連續4年參加，相當受歡迎。

今年3條路線跨越花蓮市、吉安、新城、秀林、壽豐、豐濱等6鄉市，有35公里的部落微旅行、65公里的悠遊太魯閣，還有長達85公里的挑戰東海岸路線，活動時間從7月1日至8月20日的周六或周日，共8梯次。

市長魏嘉彥說，市公所推廣低碳深度旅遊，騎單車用不同角度欣賞花蓮，是很適合的旅遊方式。今年3條路線都很有特色，35公里的部落微旅行，行經撒固兒步道、七星潭、光隆博物館、花蓮港景觀橋、太平洋公園。

悠遊太魯閣全程65公里，從花蓮市一路往北，經過加灣部落、新城老街、太魯閣大橋、崇德瑩農場，再奔向太魯閣峽谷；挑戰性最高的是挑戰東海岸路線，全程約85公里，沿著台11線南下，陡坡及長上坡路段占約3成，沿途經過和南寺、大石鼻山步道、芭崎瞭望台等景點。

魏嘉彥表示，騎乘活動搭配導覽解說、在地風味餐點等，今天凌晨開放報名，到傍晚報名已超過9成，因報名熱烈，明年會研議擴大辦理。市公所提醒已報名的民眾須在3天內繳款才算完成報名，若逾期未繳，將釋出名額。

花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」，報名今天才起跑，到傍晚報名已破9成。記者王燕華／攝影
花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」，報名今天才起跑，到傍晚報名已破9成。記者王燕華／攝影

花蓮 太魯閣 單車 賞花 吉安

延伸閱讀

花蓮立委選舉民眾黨不缺席 2人表態今起領表登記

田徑／張博雅新加坡公開賽摘金 徐榛蔚慰勞花蓮子弟兵

日本街頭藝術家癌後重生走遍世界 受邀花蓮揮毫結緣

花蓮市公所辦摺紙飛機科學營 孩子做中學飛行原理

相關新聞

花蓮市「奇萊玩一夏」3條路線超搶手 今開放報名逾9成

花蓮市公所每天夏天「奇萊玩一夏」廣邀民眾以單車悠遊深度體驗花蓮之美，年年推陳出新規畫不同路線，深受喜愛戶外活動的民眾歡迎...

遭議員批「長期黑白來」 宜蘭大同鄉公所赴縣議會抗議

宜蘭縣議員林麗日前在縣議會第20屆第1次臨時會第6次會議中，批評大同鄉公所申請補助款後，長期「黑白來」（台語中亂搞之意）...

吳志揚捐基隆職棒書 謝國樑推動書香：已有24小時書店

中華職業棒球大聯盟前會長吳志揚今天捐贈基隆市政府200本「吳志揚的三度職棒管理學」，市府將分送到各級學校與圖書館。市長謝...

北市YouBike退而不休 捐贈花蓮豐濱鄉路上再奔馳

台北市營運13年、騎乘次數超過2億人次的YouBike1.0單車「退而不休」，台北市政府捐贈給原鄉運用，有100輛橘色微...

影／台東殯葬大老娶媳婦 造價逾10億車隊助陣

台東一名殯葬業大老今娶媳婦，中部友人讚助10輛價值超過2億元的頂級豪車和超跑，當做迎娶車隊；車隊陣容行經市區令人吸睛，紛...

逼上班族買保時捷還不能分期！ 謝國樑批中央蓋基捷淪空談

基隆捷運基隆分攤額度從17億暴增3倍至近54億，引發爭議未歇，昨又傳出將再增至61億。基隆市長謝國樑今天再批中央，「硬要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦