勞動節連假中橫災修路段停工 台14甲暫停高乘載

勞動節連假疏運，中橫公路台8線連假期間4處工程暫停施工，關原災害路段上午7時至下午5時10分開放通行，夜間封閉；台14甲合歡山路段連假期間，不實施花季高乘載管制。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段今天發布新聞稿指出，4月29日至5月1日勞動節連假疏運需求，台8線沿線包括慈雲橋路段、西寶路段、長春祠施工路段停工不管制，關原災害路段則開放上午7時至下午5時10分放行，其餘時段封閉。

太魯閣工務段指出，台8線4處施工路段於5月2日起至31日調整部分管制時段。149公里處慈雲橋路段上午7時至下午6時機動管制；157公里處西寶路段、182公里處長春祠路段都是上午7時至下午6時，每1小時放行10分鐘。

台8線117.4公里處關原災害路段維持上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分放行5次，其餘時段封閉，管制區間為114.6公里（關原段）至120.6公里（金馬隧道東端）。

另外，合歡山杜鵑花季假日高乘載管制，太魯閣工務段指出，因山區局部陣雨，合歡山杜鵑花尚未盛開，且雨後山區路況不佳，4月29日至5月1日連假期間，台14甲線高乘載管制不實施，現場機動管制疏導。