遭議員批「長期黑白來」　宜蘭大同鄉公所赴縣議會抗議

宜蘭縣議員林麗日前在縣議會第20屆第1次臨時會第6次會議中，批評大同鄉公所申請補助款後，長期「黑白來」（台語中亂搞之意），未落實使用政府補助的款項，要求提出詳細明細；大同鄉長何勝立、鄉代會主席賴文富、大同鄉縣議員沈志弘與多位公所人員今天赴縣議會抗議，要求林麗講清楚他們怎麼「黑白來」。

林麗4月20日在臨時會議中，針對政字第16案「大同鄉農村再生農產業推廣活動計畫」60萬元墊付款質詢農業處長李新泰，此案是否為公所直接向縣府提出？她說可能因為沈志弘剛上任，自己經常接到陳情，大同鄉公所長期「黑白來」，未落實執行計畫，她也質疑補助款是否有專款專用。

李新泰回答，公所因應鄉民需求向縣府提出計畫，再由縣府輔導向水土保持局申請經費，都會專款專用；林麗表示，經費進入公所後，縣府根本管不到，具體哪筆經費用在哪些部落都不清楚，希望大同鄉公所將計畫明細送到縣府，再讓她詳閱分析。

何勝立等人今早赴縣議會向議長張勝德抗議，表示「黑白來」一說對公所是極大汙衊，公所同仁、鄉代會、鄉民都感到氣憤。公所秘書陳成功質疑，縣議會是監督縣政府，議員怎麼會來干涉公所，況且大同鄉也有本地縣議員，鄉民們不去找他，找1個宜蘭市的縣議員幹嘛？

大同鄉公所發表聲明，公所長期以來執行工程、活動或計畫，都經過主辦與審計等單位嚴格把關，絕無「黑白來」；沈志弘說，即使身為民意代表，仍應為說過的話負責，如果林麗無法提出大同鄉公所「黑白來」的證據，希望她能誠摯道歉，不然對努力服務的公所同仁實為嚴重打擊。

林麗今天表示，當日在臨時會議中的質詢是希望預算能多編一點，讓原鄉部落有更充足資源，由於補助款來自中央，希望公所提出更詳細的明細方便審查；至於針對「黑白來」和其他事情，不再做回應。