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吳志揚捐基隆職棒書 謝國樑推動書香：已有24小時書店

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
前中華職業棒球大聯盟會長吳志揚今天捐贈基隆市政府200本「吳志揚的三度職棒管理學」。記者游明煌／攝影
前中華職業棒球大聯盟會長吳志揚今天捐贈基隆市政府200本「吳志揚的三度職棒管理學」。記者游明煌／攝影

中華職業棒球大聯盟前會長吳志揚今天捐贈基隆市政府200本「吳志揚的三度職棒管理學」，市府將分送到各級學校與圖書館。市長謝國樑說，感謝吳志揚協助市府打造產業聚落、推動書香城市。

吳志揚說，這本書主要闡述他擔任中華職業棒球大聯盟會長6年期間，透過12個關鍵領導能力的故事，從制度、態度、溫度等角度闡述領導管理之概念及精神，是一本適合公司行號、政府組織及民間團體閱讀之經營管理書籍。

吳志揚表示，書中運用棒球術語編寫章節，並以「制度就是法，態度即講理，溫度是要有溫暖」正面精神，鼓勵青年學子學習正向人生觀，讀起來不會枯燥，引人入勝，曾是暢銷書之一，因此捐贈給基隆與大家分享。

謝國樑回贈感謝狀，他說，與吳志揚認識20年，感情深厚，感謝吳志揚響應基市府打造產業聚落、推動書香城市，特別捐贈書籍給學生閱讀，愛好職棒的民眾都可參考此書，十分好看。

謝國樑表示，基隆推動書香城市，目前已有24小時書店，這只是第一步，未來還會陸續來推動。

前中華職業棒球大聯盟會長吳志揚今天捐贈基隆市政府200本「吳志揚的三度職棒管理學」。記者游明煌／攝影
前中華職業棒球大聯盟會長吳志揚今天捐贈基隆市政府200本「吳志揚的三度職棒管理學」。記者游明煌／攝影

吳志揚 謝國樑

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