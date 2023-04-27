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印尼看護獲宜蘭模範勞工 將獎項送給女兒當生日禮物

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣模範勞工表揚大會在綠色博覽會夢想舞台舉辦，表揚106位勞工。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣模範勞工表揚大會在綠色博覽會夢想舞台舉辦，表揚106位勞工。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府今天頒發112年模範勞工表揚，來自印尼的SUKARNI（蘇卡妮）在台從事長者照護15年，為同鄉舉辦開齋節、嘉年華等活動，由印尼經貿代表處推薦獲獎。自從8年前女兒結婚，蘇卡妮未曾回家與家人相聚，明天是女兒生日，她希望將這個獎送給女兒當生日禮物。

蘇卡妮民國90年第一次來台，在南投從事長者照護，3年後回印尼，之後又陸續來台，在宜蘭員山、冬山、五結服務，總計15年多。她說，阿公阿嬤大多用台語對話，她為了更貼近長者需要，收看八點檔等方式自學，說得一口流利的台語。

蘇卡妮說，每年4月的開齋節是印尼的過年，但是多數同鄉都沒辦法在這個時間回國，於是從107年開始，她在勞工處的幫忙下租借場地舉辦開齋節活動，邀請宜蘭的移工們團圓慶過年，「很多人的思鄉之情因此得到安慰」；此外她創辦的印尼同鄉會也不時舉辦嘉年華、足球比賽等活動。

「明天是女兒的生日，已經8年多沒見到她了」，提及故鄉的家人，蘇卡妮不禁語帶哽咽。她早年在印尼結婚育有1子1女，離婚後隻身來台，孩子才只有小學；8年前女兒結婚，蘇卡妮難得回家參加女兒婚禮，之後多年未見，她希望將模範勞工的獎項獻給女兒，成為最特別的生日禮物。

宜蘭縣政府今天在綠色博覽會夢想舞台表揚106位模範勞工，包含企業推薦、工會推薦與藍領外國人組別，其中還有1位身心障礙者、2位原住民；縣府勞工處表示，5月1日勞動節當天，勞工持工會會員證或員工識別證，可以免費遊綠博，歡迎辛苦的勞工們攜眷前來。

宜蘭縣模範勞工表揚大會在綠色博覽會夢想舞台舉辦，表揚106位勞工。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣模範勞工表揚大會在綠色博覽會夢想舞台舉辦，表揚106位勞工。記者陳敬丰／攝影
蘇卡妮在台15年多，自學台語，創立印尼同鄉會，舉辦開齋節等活動。記者陳敬丰／攝影
蘇卡妮在台15年多，自學台語，創立印尼同鄉會，舉辦開齋節等活動。記者陳敬丰／攝影
來自印尼的蘇卡妮（右）獲頒宜蘭縣模範勞工，她希望將這個獎項送給女兒當生日禮物。記者陳敬丰／攝影
來自印尼的蘇卡妮（右）獲頒宜蘭縣模範勞工，她希望將這個獎項送給女兒當生日禮物。記者陳敬丰／攝影
獲獎的勞工包含原住民曾朝暉（右二），在台灣世界展望會工作，長期服務原鄉。記者陳敬丰／攝影
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