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影／台東殯葬大老娶媳婦 造價逾10億車隊助陣
台東一名殯葬業大老今娶媳婦，中部友人讚助10輛價值超過2億元的頂級豪車和超跑，當做迎娶車隊；車隊陣容行經市區令人吸睛，紛紛拿起手機，拍下這麼豪華的迎娶隊伍。
這支造價超過2億元的迎娶車隊，有4輛勞斯萊斯，4輛小牛藍寶堅尼和2輛法拉利，光新娘禮車市價就超過3千萬元，其它車子也都破千萬身價不菲，可說是「透天厝」在路上跑。
據了解，這支豪華迎娶車隊，是台東市一位殯葬業大佬娶媳婦，由於該大佬平常也熱心協助同行，台中一位同業二話不說，立刻組成10輛豪車讚助迎娶，讓主人家風光十足。
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