影／台東殯葬大老娶媳婦 造價逾10億車隊助陣

台東一名殯葬業大老今娶媳婦，中部友人讚助10輛價值超過2億元的頂級豪車和超跑，當做迎娶車隊；車隊陣容行經市區令人吸睛，紛紛拿起手機，拍下這麼豪華的迎娶隊伍。

這支造價超過2億元的迎娶車隊，有4輛勞斯萊斯，4輛小牛藍寶堅尼和2輛法拉利，光新娘禮車市價就超過3千萬元，其它車子也都破千萬身價不菲，可說是「透天厝」在路上跑。