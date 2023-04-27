逼上班族買保時捷還不能分期！謝國樑批中央蓋基捷淪空談

基隆捷運基隆分攤額度從17億暴增3倍至近54億，引發爭議未歇，昨又傳出將再增至61億。基隆市長謝國樑今天再批中央，「硬要讓一個上班族去買一輛保時捷，還不能分期付款」，呼籲行政院給基隆市一個適合的財務周期，否則負擔不了的話，說什麼都是空談。

謝國樑今天上午出席吳志揚公益捐書活動說，針對基隆捷運分攤額的問題，謝說，鐵道局長伍勝園曾親口跟他說明，鐵道局一直都是負責路廊、技術相關的規畫，至於財務面尤其是還款計畫及財務周期，據他了解，並不是在鐵道局，還是在交通部，甚至在行政院拍板才算數。

「硬要讓一個上班族去買一輛保時捷，還不能分期付款」，謝國樑說，基隆分攤預算現在已來到61億，他把台北比喻為竹科的工程師，而基隆就是一般的上班族，這上班族的財務負荷絕對是沒有辦法的。

謝國樑指出，他要以很溫柔、但很堅定呼籲行政院，給基隆市一個好的、適合的財務周期，讓捷運能真的務實蓋的下去，否則負擔不了的話，說什麼都是空談。

謝國樑表示，隨著每一個場站、地號的精算產生的費用，費用不斷的增加，61.65億也不會是最後負擔，未來仍會再往上增加。

交通部鐵道局昨天在基隆辦北北基第一場基隆捷運計畫綜合規畫公聽會，基隆市長謝國樑說，市府原本評估經費從17億增加至近54億，但如今計算將要61億，已經超過市府負荷能力，將爭取延長償還年限，或與中央討論其他可行方案。鐵道局卻認為預算執行時會有問題。