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影／天降鳥屎！基隆火車站南站中山橋下民眾每天閃屎擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影

基隆火車站南站旁的中山陸橋下因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊，苦不堪言，不只車子、道路「屎痕累累」，民眾常被噴得滿身臭味。市府將設攔阻網，並依違反廢棄物清理法告發餵食者，最少2400元起跳。

仁愛區文昌里長王明清說，基隆火車站南站旁中山陸橋下鳥禽排遺十分嚴重，因為是汽機車停車場及民眾出入火車站必經之道，從天而降的鳥屎十分困擾，不只會掉在汽車機車上，也常落在民眾頭上，經過時都得閃避，里辦近日不斷接獲反映，希望有關單位改善，避免傳染疫情及造成環境髒亂及衛生問題。

「經過時得閃來閃去，不然常常會中獎」一名每天前往火車站搭火車的林姓男子說，鴿子每天都飛來飛去，稍一不慎就會被鳥屎噴得滿身。

據一名司機表示，鴿子已經不怕人，每天盤旋在橋墩及道路不走，主要是有人會來餵食，把食物丟在草地上，因有的吃越聚越多。

橋下道路、人行空間、機車、欄干上滿是鳥屎痕跡，民眾經過時都得避開「屎道」，隨時抬頭看鴿子有沒有飛到頭頂上。

基隆火車站指出，鳥屎襲擊影響乘客進出，也都怨聲載道，已張貼告示提醒民眾不要餵食。

基隆市政府工務處表示，將研議改善方式，初步將在野鴿站立聚集處設置攔阻網，讓鴿子無法棲息站立，視效果如何再來改善作法。

基隆市環保局長馬仲豪說，任意丟棄食物餵食野鴿的動作視同亂丟垃圾，若勸導不聽者，將依違反廢棄物清理法告發，可處2400到6000元，環保人員已加強巡查，會利用科技執法、照相等稽查手段蒐證，請民眾不要亂丟食物餵食，造成環境衛生的問題。

基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。圖／文昌里長王明清提供
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。圖／文昌里長王明清提供
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。記者游明煌／攝影
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。圖／文昌里長王明清提供
基隆火車站南站旁的中山陸橋因常有人餵食，大群野鴿盤據橋墩不去，經過汽機車及搭火車民眾常被從天而降的鳥屎襲擊。圖／文昌里長王明清提供

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