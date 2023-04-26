基隆七堵愛相隨幸福食物銀行今揭牌 補政府不足

基隆市議員曾怡芳推動的「七堵愛相隨幸福食物銀行」今天成立，希望藉以彌補政府端救助弱勢族群不足之處。曾怡芳說，初期服務對象為七堵區中低收入戶、社會邊緣戶和弱勢家庭，跨區域民眾會協助轉介到當區經營食物銀行或愛心分享冰箱社團協助。

曾怡芳說，這處食物銀行由創辦「南機場幸福食物銀行」的台北市忠勤里長方荷生、碇內社區發展協會執行長邱玫萍、基隆市達摩愛心會執行長呂依玲、創辦暖暖最用心幸福食物銀行的市議員林旻勳共同輔導，並在社團法人善陽展望協會執行長楊昇翰協助提供物資成立，今天揭牌運作。

方荷生表示，台灣食物銀行聯合會從基隆到屏東，目前成立近百家實體食物銀行，目標是台灣319個鄉鎮都有食物銀行，透過食物銀行的機動性，立即救助有需要的人，媒合食物提供給弱勢族群。聯合會負責串聯全國食物銀行網絡，非常高興基隆有林旻勳、曾怡芳2名議員配合，照顧更多需要幫助的人。

曾怡芳說，這幾年在地方服務時，發現社會上有一大群需要被關懷的家庭。競選時就默默許下心願，未來有能力的時候，要為社會多盡一份心力。現在有一群志工，加上善心人士協助，終於順利成立食物銀行。

曾怡芳表示，七堵區富民里吳明宗也準備設立「富民里食物銀行」服務里內弱勢家庭，兩人未來會連結更多資源、更多里長響應，藉由各方人脈，補足政府照顧弱勢族群不足的問題。七堵愛相隨幸福食物銀行設立地點是基隆市七堵區福一街77號。