基隆捷運公聽會謝國樑盼延長還款期限 鐵道局：有困難

交通部鐵道局今天在基隆市舉辦基隆捷運計畫綜合規劃公聽會，說明基捷13座車站地點，規畫案通過後9年完工。基隆市長謝國樑說，市府估算要分攤61.65億元，重申盼拉長還款期限，減輕市庫負擔。鐵道局主任秘書李綱回應，預算執行有困難。

鐵道局規畫在基隆、台北南港和新北汐止，各辦1場基捷綜合規畫公聽會，基隆場今天下午在七堵區正明里民活動中心登場，27、28日下午2點到4點30分，分別在南港三重區民活動中心、汐止區公所舉辦公聽會。

鐵道局在基隆場簡報說，基捷第1階段從八堵平面站往南，一路爬升以高架方式到汐止南陽大橋轉為平面，再以地下方式到南港，全長約15.59公里，全線基隆設5站、新北6站、台北2站，合計13站。

基隆5站分別為八堵站在八堵火車站北側、七堵站在明德一路與崇孝街口、六堵站在工建西路與台水六堵淨水廠側、百福站在實踐路百福公園南側、北五堵站在北五堵工業區內。

鐵道局表示，基捷可在南港展覽館站轉程文湖線、板南線，也能在南港站轉搭高鐵、台鐵，並帶動基隆河谷廊帶及大汐止地區產業觀光發展。

基隆市長謝國樑在會中表示，市府重新估算徵收補償、地上物拆遷補償、北五堵營區遷移價購土地等經費，合計要分攤61.65億元。市府會與交通部繼續討論可行的財務模式，希望增長還款周期。

中央分2階段推動基隆捷運，路線沒有進入市中心也遭受質疑。市議員林沛祥說，多數民眾想保住台鐵，又想捷運進市中心，建議可從八堵站經國安路前往安樂區，在長庚醫院附近沿安樂路到基隆火車站，才是民眾想要的捷運。

李綱回應說，未來發包後要依施工期程付錢給廠商，不太可能說基隆分攤部分要過20年才能付，先不要做，或先做好後怎麼樣，如此在預算執行時會有困難。