宜蘭表揚25名模範公務及績優人員「孤島英雄」名列其中

宜蘭縣政府今天表揚6名模範公務人員及19名績優人員，其中交通處長王明輝進一步提報中央表揚；明池派出所所長蘇明勝在去年10月間，台7線因豪雨路斷之際，他守護明池山莊上百名遊客安全，協助聯繫及安撫民心，沉著冷靜，這次也在模範公務人員表揚名單中。

25名獲選者是縣府各單位、所屬機關及鄉鎮、市公所遴選推薦，經縣府考績委員會評選後脫穎而出。林姿妙說，同仁無論在基礎建設、救災、防疫等不同領域都有優異表現，兢業努力付出，使宜蘭成為安居樂業城市，她期勉所有公務員以獲選同仁為標竿，秉持「縣民的事，就是我的大事」，深耕這塊土地，更感謝每位獲選同仁的家人在背後默默支持。

模範公務人員6人，分別是交通處長王明輝、明池派出所長蘇明勝、消防局大同分隊隊員羅智騏、建設處科長莊銘豪、殯葬管理所長游政斌、衛生局科長朱麗香。

其中，王明輝之前擔任農業處副處長期間，督辦「鴛鴦溪護岸災後復建工程」榮獲金質獎佳作；督辦參加「109年漁港環境評鑑活動-烏石港漁港、南方澳漁港」漁業署評獲三星級漁港。去年升上交通處長，督辦道路養護，榮獲公路養護考核全國第一、市區道路養護管理考核全國第一，督辦礁溪國小地下停車場新建工程，榮獲公共工程金質獎優等，縣府提報他接受中央表揚。

同樣榮獲模範公務員的明池派出所長蘇明勝，去年10月間，台7線因颱風帶來狂風暴雨中斷，導致上百名遊客受困，山區缺電缺水沒訊號，蘇明勝扛起重責大任，扮演對外聯繫窗口、協助分配物資、安撫民心及遊客撤離，被譽為「孤島英雄」，遊客事後寫信感謝這位幕後功臣。