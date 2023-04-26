花蓮大頭目圖騰柱被「打倒」 瑞穗地標走入歷史

花蓮縣秀姑巒溪遊客中心有個約4層樓高的大頭目圖騰柱，佇立近40年，是當地重要地標。因去年918地震受損，施工單位今天拆除「大頭目」，只見大鐵球撞擊，柱體應聲往後倒，正式走入歷史。有民眾到現場看「大頭目」最後一面，感嘆地標已不復見。

秀姑巒溪遊客中心位於瑞穗大橋旁、秀姑巒溪的泛舟起點，1987年建立時，因為沒有自來水管線，需要水塔儲水，但水塔外觀不好看，東部海岸國家風景區管理處便結合原住民意象，打造頭目圖騰柱外觀，高大的白色柱體成為許多泛舟遊客的重要地標。

以前是送報生的夏姓婦人說，好幾十年每天經過都會跟大頭目打招呼，就像是老朋友一樣，得知大頭目要拆除，滿是不捨，但為了安全考量也是沒辦法的事。泛舟業周姓救生員表示，看到大頭目圖騰，就知道瑞穗鄉到了，從小有記憶以來大頭目就立在那，覺得要拆除十分可惜。

東管處指出，遊客中心經過多次地震受損，有漏水、結構安全、設施老舊、空間不符合使用等問題，於去年918地震後因安全考量封閉。規畫設計新的秀姑巒溪泛舟遊客中心將為1棟1層、面積300坪的建物，空間包括遊客中心、辦公室、會議室、賣店、公廁、淋浴室等等。