快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

花蓮大頭目圖騰柱被「打倒」 瑞穗地標走入歷史

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮秀姑巒溪遊客中心的大頭目圖騰柱，是當地的重要地標，今天拆除。。記者王思慧／攝影
花蓮秀姑巒溪遊客中心的大頭目圖騰柱，是當地的重要地標，今天拆除。。記者王思慧／攝影

花蓮縣秀姑巒溪遊客中心有個約4層樓高的大頭目圖騰柱，佇立近40年，是當地重要地標。因去年918地震受損，施工單位今天拆除「大頭目」，只見大鐵球撞擊，柱體應聲往後倒，正式走入歷史。有民眾到現場看「大頭目」最後一面，感嘆地標已不復見。

秀姑巒溪遊客中心位於瑞穗大橋旁、秀姑巒溪的泛舟起點，1987年建立時，因為沒有自來水管線，需要水塔儲水，但水塔外觀不好看，東部海岸國家風景區管理處便結合原住民意象，打造頭目圖騰柱外觀，高大的白色柱體成為許多泛舟遊客的重要地標。

以前是送報生的夏姓婦人說，好幾十年每天經過都會跟大頭目打招呼，就像是老朋友一樣，得知大頭目要拆除，滿是不捨，但為了安全考量也是沒辦法的事。泛舟業周姓救生員表示，看到大頭目圖騰，就知道瑞穗鄉到了，從小有記憶以來大頭目就立在那，覺得要拆除十分可惜。

東管處指出，遊客中心經過多次地震受損，有漏水、結構安全、設施老舊、空間不符合使用等問題，於去年918地震後因安全考量封閉。規畫設計新的秀姑巒溪泛舟遊客中心將為1棟1層、面積300坪的建物，空間包括遊客中心、辦公室、會議室、賣店、公廁、淋浴室等等。

而備受關注的大頭目圖騰柱內的水塔，因為老舊加上位在地震帶，多次的地震讓漏水狀況及結構安全問題難以解決；且雕像圖騰與在地文化無任何關聯性，決議拆除，拆除工程預計8月完成，2024年動工興建，總經費7500萬元，未來將配合新建築物，設置融合在地文化及特色的公共藝術。

工人用大鐵球「打倒」大頭目圖騰柱，另當地居民感到不捨。記者王思慧／攝影
工人用大鐵球「打倒」大頭目圖騰柱，另當地居民感到不捨。記者王思慧／攝影
花蓮秀姑巒溪遊客中心大頭目圖騰柱是裝飾水塔用，因佇立近40年，是當地的重要地標。圖／東管處提供
花蓮秀姑巒溪遊客中心大頭目圖騰柱是裝飾水塔用，因佇立近40年，是當地的重要地標。圖／東管處提供
花蓮秀姑巒溪遊客中心約4層樓高的大頭目圖騰柱，因年久失修等原因，今天拆除。圖／民眾提供
花蓮秀姑巒溪遊客中心約4層樓高的大頭目圖騰柱，因年久失修等原因，今天拆除。圖／民眾提供
花蓮秀姑巒溪遊客中心約4層樓高的大頭目圖騰柱，已佇立36年，是當地的重要地標，如今走入歷史。記者王思慧／攝影
花蓮秀姑巒溪遊客中心約4層樓高的大頭目圖騰柱，已佇立36年，是當地的重要地標，如今走入歷史。記者王思慧／攝影

地震 漏水 浴室

延伸閱讀

柴聯自強號末班車抵花蓮 鐵道迷繪製車頭合影留念

澎湖囊括近半！全台「9大爆醜吉祥物」出爐 這2地標還登上美國脫口秀

南山廣場刷新紀錄！43樓以月租92萬、每坪4923元租出去

萬里公有市場老舊又漏水 新北市議員爭取改建

相關新聞

談聲音的台灣史：作家回顧「台灣山胞歌選」與「這首歌」

過去描述「花蓮」地方山水風光的代表歌曲，最常被人提起的，主要有70年代民歌時期由楊弦譜曲、歌詞改編自楊牧同名詩作的〈帶你回花蓮〉，另還有更早之前（1967年）收錄在《郭子究合唱曲集》黑膠唱片裡的〈花蓮舞曲〉。

花蓮大頭目圖騰柱被「打倒」 瑞穗地標走入歷史

花蓮縣秀姑巒溪遊客中心有個約4層樓高的大頭目圖騰柱，佇立近40年，是當地重要地標。因去年918地震受損，施工單位今天拆除...

宜蘭表揚25名模範公務及績優人員「孤島英雄」名列其中

宜蘭縣政府今天表揚6名模範公務人員及19名績優人員，其中交通處長王明輝進一步提報中央表揚；明池派出所所長蘇明勝在去年10...

台東更新防空避難所牌示 市民：不要有使用的一天

大陸解放軍近期在台灣周邊不斷軍事演習，台海局勢受關注，除了國軍全面應處，警方近期針對防空避難處所強化資訊，台東縣警察局建...

劉奕仁白天開連結車 晚間化身泰拳手

宜蘭悍將泰拳中心選手劉奕仁是宜蘭第一位泰拳國手，從小看影片喜歡上泰拳，苦無練習機會，4年前從朋友處得知宜蘭唯一一間泰拳中...

法參議院副議長遊宜蘭 體驗布袋戲操偶大讚多元文化

法國參議院副議長阿蘭‧李察（Alain Richard）來台第三天，在立法院長游錫堃陪同下參訪宜蘭，第一站到國立傳統藝術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦