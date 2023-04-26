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劉奕仁白天開連結車 晚間化身泰拳手

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
悍將泰拳中心館長楊志儒辭去工作、賣房貸款，建立泰拳館只為一圓年輕時的夢想，在台灣推廣泰拳。記者陳敬丰／攝影
悍將泰拳中心館長楊志儒辭去工作、賣房貸款，建立泰拳館只為一圓年輕時的夢想，在台灣推廣泰拳。記者陳敬丰／攝影

宜蘭悍將泰拳中心選手劉奕仁是宜蘭第一位泰拳國手，從小看影片喜歡上泰拳，苦無練習機會，4年前從朋友處得知宜蘭唯一一間泰拳中心開幕不久，興沖沖報名練習，白天駕駛連結車，晚上到拳館練拳，日復一日，去年11月參加土耳其公開賽獲得第三名佳績，接下來也會繼續參與國際比賽。

劉奕仁出身三星鄉，有一半原住民血統，今年29歲，從小對格鬥競技感興趣，尤其想練習泰拳，但格鬥技在台灣並不風行，宜蘭一間泰拳館也沒有，他只能將夢想藏在心底，從事連結車司機的工作；4年前，友人告訴他最近在一間新開的泰拳中心練習，劉奕仁便興奮到悍將報名，結識了師傅也是教練楊志儒。

劉奕仁在楊志儒與教練團訓練下，4年多內參加近20場比賽，從菜鳥成長為悍將；台灣沒有職業拳手，他白天還是得開連結車上班，下班後直接到拳館報到，練習到晚上10時，收拾場館後向場地敬禮再回家，一周7天鮮少間斷。他說，自己是從0開始，自然得比別人更努力。

劉奕仁付出的努力逐漸開花，去年8月參加全國錦標賽獲得57公斤級冠軍，取得國手資格，11月赴土耳其參加國際泰拳總會IFMA舉辦的公開賽，奪得54公斤及第三名。劉奕仁感謝教練團的幫助，與一路走來家人的支持，接下來還會征戰IFMA世界泰拳錦標賽，前路雖然艱辛，他會繼續努力。

楊志儒說，5年前為了一圓年輕時的夢想，毅然放棄從事10多年的餐飲工作，還將房子也賣了，到宜蘭成立悍將泰拳中心，也是蘭陽平原第一間泰拳館。疫情期間萬事艱難，曾一度想放棄，所幸仍堅持過來，未來會繼續推廣泰拳，不只是競技，也可以健身、防身，4月30日舉辦羅東鎮長盃泰拳錦標賽，歡迎大家前來觀賞體驗。

劉奕仁是宜蘭第一位泰拳國手，戴上拳套後眉宇間銳氣橫生。記者陳敬丰／攝影
劉奕仁是宜蘭第一位泰拳國手，戴上拳套後眉宇間銳氣橫生。記者陳敬丰／攝影
悍將泰拳中心推廣泰拳健身與防身，4月30日舉辦羅東鎮長盃泰拳賽，縣議員陳鴻禧（左二）、黃琤婷（左三）大力支持。記者陳敬丰／攝影
悍將泰拳中心推廣泰拳健身與防身，4月30日舉辦羅東鎮長盃泰拳賽，縣議員陳鴻禧（左二）、黃琤婷（左三）大力支持。記者陳敬丰／攝影
劉奕仁（左）與楊志儒（右）師徒對練。記者陳敬丰／攝影
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宜蘭 夢想 土耳其

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