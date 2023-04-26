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法參議院副議長遊宜蘭 體驗布袋戲操偶大讚多元文化

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
游錫堃（前排左二）在舉人宅中為外賓解說蘭陽地區的文教發展。記者陳敬丰／攝影
游錫堃（前排左二）在舉人宅中為外賓解說蘭陽地區的文教發展。記者陳敬丰／攝影

法國參議院副議長阿蘭‧李察（Alain Richard）來台第三天，在立法院長游錫堃陪同下參訪宜蘭，第一站到國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，參觀舉人宅、體驗布袋戲操偶與製作中藥香包，稱讚傳藝園區保存傳統文化也融合多元文化，另外想品嘗噶瑪蘭威士忌。

李察4月24日抵台，繼民國104、107與110年後第四次參訪台灣，前兩日在台北晉見蔡英文總統，拜會行政院長陳建仁等中央官員並發表談話，離開台北後第一站來到蘭陽平原，上午9時許在出身宜蘭的游錫堃陪同下，來到傳藝園區，立委陳歐珀、陳琬惠、遊毓蘭，宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人一同參訪。

導覽人員帶貴賓團行經文昌廟與園內河道，來到宜蘭第一位舉人黃纘緒故居，游錫堃興致大發，擔任起導覽人員，為外賓解說清代台灣的科舉歷史與蘭陽平原的文教發展；隨後穿過文昌街，在微雨中撐起紙傘，參觀布袋戲館並親自體驗操偶，再到中藥行製作藥草香包。

適逢平日上午，園區內遊客不多，看到游錫堃仍興奮大喊「院長好」；游錫堃向遊客介紹李察，說李察的名字是阿蘭，恰與宜蘭古名「噶瑪蘭」一字相同，可見兩者緣分。貴賓團在傳藝園區最後一站進入巧藝館，參觀當代國寶級匠人精心製作的工藝品。

李察表示，傳藝園區建築物優美，融合傳統與創新文化，是非常棒的多元文化體現，也會推薦法國友人來台灣時前來參觀；被問及最期待哪些台灣美食，李察笑稱自己不是美食家，不過他與家人很期待品嘗噶瑪蘭威士忌。

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李察參觀傳藝園區布袋戲館，體驗操偶。記者陳敬丰／攝影
李察參觀傳藝園區布袋戲館，體驗操偶。記者陳敬丰／攝影
外賓團與其他參訪貴賓在微雨中撐起紙傘。記者陳敬丰／攝影
外賓團與其他參訪貴賓在微雨中撐起紙傘。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（前排左六）陪同法國參議院副議長李察（前排左五）參訪傳藝園區，同行還有立法委員游毓蘭（後排左三）、陳歐珀（後排左四）、陳琬惠（後排左五），宜蘭縣長林姿妙（前排右三）等人。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（前排左六）陪同法國參議院副議長李察（前排左五）參訪傳藝園區，同行還有立法委員游毓蘭（後排左三）、陳歐珀（後排左四）、陳琬惠（後排左五），宜蘭縣長林姿妙（前排右三）等人。記者陳敬丰／攝影
法國參議院副議長阿蘭‧李察（前排左三）稱讚傳藝園區保存傳統文化也融合多元文化。記者陳敬丰／攝影
法國參議院副議長阿蘭‧李察（前排左三）稱讚傳藝園區保存傳統文化也融合多元文化。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 游錫堃 噶瑪蘭

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