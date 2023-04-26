礁溪消防分隊「穿胖」穿山甲公共藝術 原來大有來頭
宜蘭礁溪消防分隊位於國道五道入口處附近，不少民眾發現建築物旁有一座穿了消防救生衣的穿山甲塑像，胖胖的可愛身影，相當討喜，吸引遊客好奇拍照。其實，名為「穿胖」的公共藝術塑像大有來頭，牠是為了紀念台灣第一隻在台北市立動物園繁殖成功的穿山甲。
市立動物園同意把「穿胖」之名授權給宜蘭縣消防局使用。這隻穿山甲出生於1997年12月11日，是台灣穿山甲保育的榮耀，動物園紀錄牠創下五個全球第一，不僅是台北市立動物園首隻園內繁殖成功的穿山甲，還試吃過最多人工研發食譜，更是動物園中繁殖大量後代的超級老爸。
市立動物園說，一般成體重量約4至6.5公斤，但「穿胖」曾經重達9公斤；穿山甲平均壽命約12歲，「穿胖」2021年9月8日因疾病，園方不得不給予安樂死，換算成年紀是23歲9個月，牠無論在體重、年齡上都是世界紀錄最重、最長壽的穿山甲。
穿胖於2021年走了之後，讓國人不捨，從媒體報導專輯中看到穿胖一生感人的故事，直到動物園人員及飼養員含淚送走牠，細膩情節深深觸動人心。
穿胖走的那一年，縣消防局籌設該棟建物公共藝術案，馬賽克藝術家李億勳以「長隧道」為發想主軸，運用台灣保育類動物穿山甲進行設計，投件徵選。縣消防局秘書陳曉慈有感於「穿胖」的動人故事，於是代表消防局出面與藝術家、市立動物園聯繫，園方全力支持促成美事。
陳曉慈說，藝術家李億勳原本設計的穿山甲比較瘦，在聽了穿胖的故事後，藉由巧思創作與增胖，模擬其身形，永遠把「穿胖」帶給世人的美好身影留在宜蘭，而且還彙集超過40部以上的穿山甲紀錄片，做成聯結QRCode置於公共藝術品下方，供遊客掃瞄閱覽，傳達穿山甲保育觀念。
消防局長徐松奕表示，消防之起心動念在「救」，發揮人性互助的光輝，抵禦火災水患，轉危為安；而台北市立動物園長年大力救助極度瀕危的台灣穿山甲，用心復育，締造許多輝煌的世界紀錄，難得的機緣，串起這一切的緣份與故事，期盼藉由穿胖塑像，體現人類在消防、藝術、保育的努力與期盼。
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