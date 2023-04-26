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企業、社團聯手捐助聽器 讓基市長者「聽見愛的聲音」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府接受民間企業和社團捐贈助聽器，基隆市民經檢測確認「雙耳聽力損失達標」，就可免費領取助聽器。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府接受民間企業和社團捐贈助聽器，基隆市民經檢測確認「雙耳聽力損失達標」，就可免費領取助聽器。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府接受民間企業和社團捐贈口袋型、耳掛型助聽器共1000台，有助聽器需求的基隆市民，可在年底前提出申請，經檢測確認「雙耳聽力損失達標」，就可免費領取助聽器。

元健大和與愛無界長照產業發展協會等團體，共同發起「元健天籟列車」活動，捐贈基市府1000台口袋型及耳掛型助聽器，由副市長邱佩琳和社會處長楊玉欣代表接受，運用民間資源協助解決基隆長者聽力需求。

邱佩琳表示，長者聽力若受影響，和他人互動就會越少，容易造成自閉或失智情形。希望透過民間團體捐贈助聽器善舉，打造友善環境。她也以自己的父親年紀漸長時，受聽力衰退影響生活明顯，強調企業有愛並捐贈助聽器，對邁向高齡化社會的基隆隆市有正面助益。

擔任「列車技術長」的元健大和直販事業董事長吳少暉說，因為家人也有聽力問題，對相同處境家庭民眾感同身受，希望藉捐贈助聽器，讓有需求的民眾回復正常生活。這項專案沒有排富條款，也不需領有身障手冊，只需到元健基隆仁愛店檢測聽力，確認用戶聽力60至90分貝，就能領用助聽器，並提供維修與調整服務。

社會處表示，這項活動捐贈對象為有助聽器需求的基隆市民，不限經濟類別或是否領有身障證明，皆可撥打預約專線(02)2426-2100或0800-000-897，再攜帶身分證到元健助聽器基隆仁愛店接受免費「助聽器適配專用之聽力檢查」，雙耳聽力損失達標即可免費領取助聽器

元健天籟列車參與單位包括礁溪扶輪社、元健大和直販事業、基隆市議員韓世昱辦公室、中華民國愛無界長期照顧產業發展協會、眾鼎橡膠工業、國立清華大學EMBA校友會，攜手為基隆市民打造友善無礙的宜居便利生活。

基隆 邱佩琳

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