基隆又見公投 綠議員送件促市府訂發放染疫慰問金辦法

民進黨基隆市議員張顥瀚等同黨議員發起公投，要求市府訂定染疫慰問金發放辦法，落實市長謝國樑政見，提案人數達標，今天到市府送件審查。謝國樑說，樂見用公投展現民意，如果成案並通過，市府會規劃辦理。

民進黨市議員張顥瀚、陳軍佐、曾怡芳、洪森永和施偉政，今天下午將1444人參與地方性公投提案的相關資料，送交基市府審查。

今天送審的公投主文是，「您是否同意『基隆市政府應立即訂定發放每位感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）市民新台幣壹萬元染疫慰問金發放辦法』，落實市長謝國樑政見」。

張顥瀚說，上周發起公投，短短一周就達標，約有2000人參與提案，超過法定1230人，代表很多市民希望謝國樑履行選舉時，提出發給染疫市民慰問金1萬元的承諾。

洪森永表示，謝國樑上任後，發放染疫慰問金政見縮水，只發給低收入戶染疫者，但全市染疫的17萬多人都需要慰問金，提案連署才會獲得這麼多人支持。

陳軍佐說，謝國樑指民進黨提公投是要糗市府，真的是想太多，不需要什麼事都政治化。提這項公投是要讓謝有作為，讓市民有感，給謝國樑表現的機會。

曾怡芳表示，內政部長林右昌在市長任內努力還債，中央今年也給市府更多的統籌分配稅款，剛好可以透過公投案，再給謝國樑一次機會，希望市府儘速審查，最好一周就能審查通過，讓市民展開連署作業。

施偉政認為，謝國樑參選時提出發放染疫慰問金政見，無法接受他在大馬路做「廣告」，當選後沒做到，只在議會道歉。提案人是市民希望謝兌現政見者的縮影，期待謝國樑落實承諾。