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電廠歲修導致宜蘭安農溪乾涸 議員批：把人當塑膠
宜蘭三星鄉安農溪近日乾涸，主因是上游蘭陽發電廠進行歲修斷水，農田水利署配合作業停止各水圳供水。縣議員陳文昌痛批，歲修導致斷水傷害環境極深，去年就開會討論將歲修移到11、12月豐水期，豈知蘭陽發電廠不顧會議結論仍一意孤行，「把人當塑膠」。
蘭陽發電廠引蘭陽溪與清水溪發電，發電後將水排放到安農溪，歲修時為保障作業人員安全，須完全斷水；往年通常在4、5月歲修，恰逢安農溪枯水期，易使安農溪河床乾涸，造成生態浩劫。
去年6月28日，宜蘭縣環保局與陳文昌、蘭陽發電廠、第一河川局、農田水利署宜蘭管理處，和安農溪總體發展協會等單位開會，討論如何避免歲修導致河床乾涸，會中訂下結論，將發電廠歲修移到豐水期的11、12月，即使發電廠斷水河床也不至見底。
蘭陽發電廠今年仍舊選擇4月24日到28日歲修，安農溪多處乾涸。陳文昌痛批，此舉無異於殘害生命、迫害環境，且去年會議中明明已有結論，蘭陽發電廠執意現在歲修斷水，展現了權力的傲慢，有志之士也只能更加積極奔走，保護安農溪的環境與生命。
蘭陽發電廠回應，去年11月嘗試歲修，卻因為引水隧道水位太高難以檢修，只能維持原來4、5月的日程，斷水前都有邀請農民參加協調會，仍然造成生態問題，只能嘗試想其他方式解決。
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