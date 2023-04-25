快訊

陳玉珍牽線！郭台銘現身藍委餐敘 還帶「這2人」出席

罕見晚間開鍘！三大嚴重缺失 泰山遭證交所重罰250萬元

花監前女管理員愛上男囚廁所尋歡 物品藏私密處替情郎偷渡物資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電廠歲修導致宜蘭安農溪乾涸 議員批：把人當塑膠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘭陽發電廠4月24到28日歲修斷水，導致下游安農溪河床多處乾涸。圖／陳文昌提供
蘭陽發電廠4月24到28日歲修斷水，導致下游安農溪河床多處乾涸。圖／陳文昌提供

宜蘭三星鄉安農溪近日乾涸，主因是上游蘭陽發電廠進行歲修斷水，農田水利署配合作業停止各水圳供水。縣議員陳文昌痛批，歲修導致斷水傷害環境極深，去年就開會討論將歲修移到11、12月豐水期，豈知蘭陽發電廠不顧會議結論仍一意孤行，「把人當塑膠」。

蘭陽發電廠引蘭陽溪與清水溪發電，發電後將水排放到安農溪，歲修時為保障作業人員安全，須完全斷水；往年通常在4、5月歲修，恰逢安農溪枯水期，易使安農溪河床乾涸，造成生態浩劫。

去年6月28日，宜蘭縣環保局與陳文昌、蘭陽發電廠、第一河川局、農田水利署宜蘭管理處，和安農溪總體發展協會等單位開會，討論如何避免歲修導致河床乾涸，會中訂下結論，將發電廠歲修移到豐水期的11、12月，即使發電廠斷水河床也不至見底。

蘭陽發電廠今年仍舊選擇4月24日到28日歲修，安農溪多處乾涸。陳文昌痛批，此舉無異於殘害生命、迫害環境，且去年會議中明明已有結論，蘭陽發電廠執意現在歲修斷水，展現了權力的傲慢，有志之士也只能更加積極奔走，保護安農溪的環境與生命。

蘭陽發電廠回應，去年11月嘗試歲修，卻因為引水隧道水位太高難以檢修，只能維持原來4、5月的日程，斷水前都有邀請農民參加協調會，仍然造成生態問題，只能嘗試想其他方式解決。

縣議員陳文昌痛批，電廠斷水導致生態浩劫。圖／陳文昌提供
縣議員陳文昌痛批，電廠斷水導致生態浩劫。圖／陳文昌提供

安農溪 宜蘭

延伸閱讀

「呷好逗相報」魚塭放水成候鳥飯廳 宜蘭上百瀕危鳥類現蹤

賈新興：下雨條件差、機會少 5月梅雨不樂觀

鋒面、東北季風夾擊！北台周二天氣轉濕涼 兩張圖看懂「溫度雨區變化」

落實碳中和目標 美研擬要電廠捕碳

相關新聞

電廠歲修導致宜蘭安農溪乾涸 議員批：把人當塑膠

宜蘭三星鄉安農溪近日乾涸，主因是上游蘭陽發電廠進行歲修斷水，農田水利署配合作業停止各水圳供水。縣議員陳文昌痛批，歲修導致...

基隆又見公投 綠議員送件促市府訂發放染疫慰問金辦法

民進黨基隆市議員張顥瀚等同黨議員發起公投，要求市府訂定染疫慰問金發放辦法，落實市長謝國樑政見，提案人數達標，今天到市府送...

礦石稅超徵花蓮縣府8案全敗 已花400萬打官司將提再審

花蓮縣府2016年新訂礦石稅自治條例，因超過漲幅30%上限，業者提起8件訴訟，縣府全敗。地方稅務局長呂玉枝今天在多位縣議...

染疫金公投送審 謝國樑：若通過會積極規劃辦理

民進黨發起「要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法」公投，今天將提案人名冊送交基隆市政府審查。市長謝國樑說，假如最後通過，市...

踩踏潮間帶、毀珊瑚層出不窮 潮境保育區管理公告升級

基隆市政府預告修正「基隆市望海巷潮境海灣資源保育區及有關限制事宜」，除了擴大保育區面積、分區管理，並新增人流總量管制、證...

宜蘭縣完成太平山森鐵復駛山地線評估 送中央審查

宜蘭縣政府今天宣布完成「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展(山地線)可行性研究案」送農委會審查，規劃採分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦