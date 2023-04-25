礦石稅超徵花蓮縣府8案全敗 已花400萬打官司將提再審

花蓮縣府2016年新訂礦石稅自治條例，因超過漲幅30%上限，業者提起8件訴訟，縣府全敗。地方稅務局長呂玉枝今天在多位縣議員輪番詢問下，透露已花400萬元打官司，縣府認為當年立法過程經中央相關部會實質審查，全為合法課徵，將聲請再審，希望最高行政法院開大法庭會議研議適法性。

花蓮縣府從民國98年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，屆滿後縣府須重新訂定自治條例才能開徵。縣府2016年6月28日公布「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，徵收稅額每公噸70元，比上一期的10元多了60元。福安礦業公司申請復查、訴願接連遭縣府駁回，再提行政訴訟，經最高行陸續判決確定，8件全判縣府敗訴。

縣議會今天進行政風室、地方稅務局、財政處等局處室工作報告，礦石稅成為焦點。縣議員楊華美、張美慧、胡仁順、鄭寶秀、黃馨等輪番發言，楊華美質疑縣府接連敗訴，提出釋憲，大法官不受理，又提再審，根本濫訟，浪費納稅人公帑。

楊華美指這8件都在傅崐萁任內徵稅，再不承認錯誤止血，將成為永遠打不贏的官司，限入無限循環；張美慧說，傅崐萁任內課徵礦石稅幅超過30%的上限，違反信賴保護原則。縣府提釋憲已被憲法法庭駁回，認為以行政法院裁定為準，最高行已判決確定，縣府難道要永無止盡審下去？盼不要再浪費民脂民膏。

「違法就是違法」，胡仁順說，全數敗訴定讞已打臉縣府，縣府應該讓礦石稅爭議落幕，該還錢就還錢。黃馨說，支持礦石稅，但應依法開徵。

呂玉枝在鄭寶秀詢問下，透露礦石稅官司已花費400萬元訴訟費用。呂玉枝表示，8案共徵稅4億元，其中4案分別於2021、2022年提再審，今年接續判決的4案，也會一併提出再審。

她強調，2016年訂定自治條例，經財政部等中央部會實質審查才開徵，為合法課稅，敗訴是因為對於「地方稅法通則」法律見解不同，縣府希望最高行能就這8案開大法庭會議，討論適法性。