染疫金公投送審 謝國樑：若通過會積極規劃辦理

民進黨發起「要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法」公投，今天將提案人名冊送交基隆市政府審查。市長謝國樑說，假如最後通過，市府也會尊重，積極規劃辦理。

民主進步黨籍基隆市議員張顥瀚、陳軍佐、曾怡芳、洪森永、施偉政下午一同將1444份的公投提案人名冊等相關資料送交基隆市政府審查。

張顥瀚說，從上週發起這項公投，在短短一週就達標，可見是市民的共識。希望謝國樑履行在選舉時提出發給所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫市民慰問金新台幣1萬元的承諾。

陳軍佐說，謝國樑指民進黨提公投是要糗市府真的想太多，不需要什麼事都往政治化去想，民進黨提這項公投，是要讓謝國樑有作為，讓市民有感，是給謝國樑表現機會，多數人投票給謝國樑，自然會期待謝國樑的作為。

曾怡芳表示，前基隆市長、內政部長林右昌在市長任內努力還債，中央今年也給市府更多的統籌分配稅款，透過這次公投案再給謝國樑一次機會，希望市府能儘速審查，最好一週就能審核通過，進入第2階段讓市民連署。

謝國樑接受媒體訪問說，他樂見大家提出不同的（公投）案，公投是普世價值，就像市府最近批評基隆護海公投被中央否決，即便是要消遣市府也沒關係，市府會依法審查，且不會有任何阻撓，假如這項公投最後通過，市府也會尊重，積極規劃辦理。

這項公投主文為「您是否同意『基隆市政府應立即訂定發放每位感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）市民新台幣壹萬元染疫慰問金發放辦法』，落實市長謝國樑政見」。