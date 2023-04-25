花蓮「樂圾通」APP優化 民眾免追免等垃圾車

花蓮縣環保局垃圾車即時查詢「樂圾通」APP，為提供更完善的服務，再次編修清運路線、時間，並優化預估到點時間準確性，經調整並測試完成，民眾倒垃圾將更便利。

花蓮縣環境保護局推出垃圾車即時查詢「樂圾通」APP於2022年2月正式啟用，在全縣13鄉鎮市100多輛垃圾車加裝GPS定位設備，讓民眾精準掌握垃圾車的位置。

花蓮縣環保局今天發布訊息表示，花蓮縣垃圾車清運方式為隨招隨停的清運模式，並無固定垃圾清運點，「樂圾通」系統開發廠商運用大數據演算和比對技術，透過垃圾車GPS行駛記錄進行熱點分析，找出垃圾車經常停靠的清運站點，進一步提升系統預估垃圾車到點時間的準確性，讓民眾免於等待或追趕垃圾車。

環保局呼籲民眾可善用科技資源，若尚未下載「樂圾通」APP的民眾可透過Google Play或App Store商店下載，即可查詢垃圾車即時動態。

此外，「樂圾通」APP還提供許多實用功能，包括垃圾車即時位置、清運動態、預估到達時間、設定鈴聲提醒、最新消息及聯絡清潔隊等，讓民眾更便捷地掌握垃圾清運的動態和相關訊息。