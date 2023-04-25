嘉明湖國家步道新版登山證書 5月1日開放申請

林務局台東林管處推出新版「嘉明湖步道登山證書」，只要山友曾完成攀登嘉明湖國家步道，提供照片證明並支付新台幣600元，即可以擁有專屬個人特色的登山證書。

台東林管處今天發布新聞稿表示，台東林管處曾於109年推出限量嘉明湖步道登山證書，不到一年時間已全數售罊，後續接獲眾多山友對登山證書申購需求，為響應山友熱烈反應，新版登山證書結合嘉明湖國家步道官網（https://jmlnt.forest.gov.tw）線上申請系統，即將於5月1日開放申請。

只要山友曾徒步完成嘉明湖國家步道，提供照片證明並支付新台幣600元，即可擁有專屬個人獨具特色的登山證書，前100名申購者加贈嘉明湖國家步道系列明信片，豐富山友對嘉明湖國家步道的登山回憶。

台東林管處表示，新版登山證書由林管處與知名設計師葉忠宜討論保留原有設計元素及對土地關心的理念，結合藝術家鄒駿昇插畫及布農族詩人–沙力浪詩作「月亮的鏡子」以精裝書殼及屏風設計，還貼心製作書內夾層，供民眾放置回憶照片。

證書深具嘉明湖國家步道特色，希望山友在體驗步道旅程後，收到證書除了能感受不同以往的設計及保留回憶，更能近一步認識嘉明湖步道的古老傳說，進而尊重自然與文化，也更珍惜環境。

台東林管處表示，嘉明湖步道景觀獨特、生態豐富，海拔3000公尺以上黑水塘及玉山圓柏景緻迷人，視野遼闊，沿途可經過2座百岳向陽山（3602公尺）及三叉山（3496公尺），步道終點嘉明湖海拔座落在3310公尺，近年積極推動手作步道維護及負責任登山教育，是台灣高山非常重要的登山場域。