踩踏潮間帶、毀珊瑚層出不窮 潮境保育區管理公告升級

基隆市政府預告修正「基隆市望海巷潮境海灣資源保育區及有關限制事宜」，除了擴大保育區面積、分區管理，並新增人流總量管制、證照資格限制等5項措施，維護潮境保育區永續發展，減低過度遊憩帶來的壓力。

基市府產業發展處表示，民眾可到產發處官網（https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/）下載查詢詳細修正法規內容，若對修正草案內容有任何修正建議，得在今年5月7日前向市府提出陳述意見。

產發處說，潮境海灣早年因過度捕撈及設置垃圾掩埋場等問題，導致生態及棲地遭受破壞，2016年劃設保育區後，水下生態逐漸恢復生機，已見海龜、大法螺等生物「回歸」，堪稱台灣海洋保護區典範，同時帶動遊憩產業及經濟觀光發展。

隨著潮境保育區水域遊憩人口增加，遊客過多踩踏潮間帶、部分自由潛水員放置底鉛不慎撞擊珊瑚、水肺潛水員中性浮力欠佳破壞棲地、潛水員誤闖航道等問題層出不窮，不僅險象環生，環境承載能力備受壓力，市府決定修法改善。

基市府24日公告修正潮境保育區及有關限制事宜草案內容，包括新增永續利用區、人流總量管制、證照資格限制、休養期、調整海菜採捕作業及申請方式相關規定。

產發處表示，潮境保育區未來將分核心區及永續利用區，面積從15公頃增加到18.6公頃，除了分區管理，還將實施人流總量管制措施，並指定特定水、陸域出入口，希望達到兼顧海洋生態、漁業及遊憩產業共存共榮永續發展目標。