性騷案林姿妙挨批龜縮 宜縣消防局：行為人記過2次

宜蘭縣一名女消防隊員控訴在職場遭性騷擾，民進黨縣議員今天要求宜蘭縣長林姿妙別做縮頭烏龜，給當事人交代。林姿妙表示，會請消防局說明清楚。消防局指出，行為人記過2次。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天舉行記者會，黨團總召陳俊宇表示，這名女消防隊員去年12月在職場遭性騷擾導致身心受創，就診後醫生診斷為急性創傷壓力反應，需休養2個月。

陳俊宇說，消防局卻擅自認定「備勤時間不屬於工作時間」而未依「性別工作平等法」處理性騷擾事件，導致當事人無法依規定申請公傷假，當事人後續與消防局協調以其他假別申請休養都被駁回、刁難，最後「被迫」離職。

宜蘭縣議員林麗指出，當事人在備勤期間發生遭性騷擾事件，應依照「性別工作平等法」處理，消防局卻引用「性騷擾防治法」輕輕帶過，回應作為也避重就輕，讓當事人的權益嚴重受損。

宜蘭縣議員林佩螢表示，當事人在請完自身補休後，提出醫院開立的診斷證明書欲申請病假休養，消防局卻表示「住院才得請假、住院才有優先權請假」等不肯核假，並要求當事人歸隊上班，直到當事人住院，消防局才核准病假申請。

宜蘭縣議員呂惠卿說，當事人在事發後，提供醫院開出的診斷證明要向消防局申請休假2個月，消防局幹部卻表示「親自至消防局請假，給長官親眼評斷病情、不至於遇到這個事情而搞到身心要住院、以我自己來說她的狀況還算OK」等語。

呂惠卿表示，就算是診所開立的診斷書，消防局都必須相信，況且是「醫學中心」級的軍醫院開立的診斷書，不值得消防局相信嗎。

宜蘭縣議員謝燦輝說，宜蘭縣政府身為消防局的主管機關，應釐消防官僚體制是否出問題，公務人員對於法條的認知是否有出入等。

謝燦輝指出，林姿妙只用官方回應當擋箭牌，躲在後面做縮頭烏龜，請林姿妙負起責任，給當事人完整交代，別再「口號治縣」，讓辛勤付出的消防員對縣府喪失信心。

對此，宜蘭縣政府消防局透過新聞稿表示，事件發生後，消防局隨即依法組成調查小組啟動調查程序，並召開防治性騷擾申訴處理調查委員會審認，核予行為人記過2次，調查結果以書面通知當事人及函報主管機關備查在案，當事人未對處分提出異議。

消防局指出，當事人申請補休、病假、休假，所請假別均依所請，但依法未符合公傷假的申請要件。

消防局表示，宜蘭消防局的男性、女性宿舍分開設置，女性都有獨立生活空間，女性宿舍門口設有「男賓止步」標示，也一再加強宣導，但仍發生令人遺憾的事；為維護性別工作權平等，以最快速度調離行為人，展開調查程序，期能勿枉勿縱，發現事實真相。