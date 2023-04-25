「自討梅趣」體驗製梅 台東農民：若找不到工只能放任落果

台東縣銅礦11林業生產合作社，為讓更多人認識台東梅子產業，辦理「自討梅趣」活動，邀請台東特教學校等單位到農場採梅、製Q梅；農場主坦言，目前最大困境是人力不足，梅子熟了無工可採，不少農民只能放任落果。

台東縣銅礦11林業生產合作社理事長李清亮，長期熱心公益、為社區產業發展努力，為了推廣台東梅子產業，邀請農委會水保局台東分局、台東農改場等單位，舉辦「自討梅趣」活動，帶著孩子們認識梅子、自採青梅、製作Q梅。

台東農改場作物改良課副研究員陳盈方說，梅子每年3月中下旬結果，梅果沒有熟、含有苦味，含有微毒性，但加熱醃製加工後即可食用，含有有機酸、鉀、鐵、維生素等營養成份，多吃對身體有好處。

李清亮說，台東巒山到銅礦地區大約有30多戶、約百公頃梅園，梅子的產量1年多、1年少，像去年比較多、今年因為氣候影響產量又比較少，結果也比較晚、約清明後才開始，因為採梅子只能靠人工，農工不足是山區農民最大問題。

李清亮坦言，東部工人本來就不好找，銅礦等山區要找人更不容易，10年前在地還找得到人來幫忙採梅子，但最近幾年人工愈來愈難找。