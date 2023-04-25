台灣好行縱谷花蓮線 5/1轉型為郵輪式公車

花蓮縱谷遊，去年試營運台灣好行縱谷花蓮線郵輪式公車限定版，獲得熱烈迴響及超高詢問度，縱管處偕同太魯閣客運，5月1日起台灣好行縱谷花蓮線正式轉型為郵輪式公車。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，郵輪式公車提供有別於一般到站即離的傳統公車模式，而是原車載送遊玩，規劃一日遊及半日遊2種路線，暢遊花蓮縱谷知名景點。

一日遊延續去年試營運時深獲遊客青睞的路線，每天上午10時自花蓮轉運站出發，沿途遊覽慶修院（遇週一則停靠松園別館）、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水，全程約7.5小時；半日遊則是12時30分出發，停靠理想大地渡假飯店-豐之谷自然生態公園、林田山林業文化園區及立川漁場等處，全程約5.5小時。

為了慶祝郵輪式公車首行並回饋乘客，太魯閣客運推出母親節檔期加碼優惠，凡於民國112年5月1日至14日間以套票搭乘縱谷花蓮線郵輪式公車的遊客，一日遊的雲山水門票（原價120元）及半日遊的豐之谷自然生態公園門票（原價300元），將由太魯閣客運買單。

縱管處長郭振陵表示，近年來國內提倡綠色旅遊，即在旅遊過程中也朝環保、低碳方向規劃遊程，以降低環境負荷、維護自然景觀生態。搭乘縱谷花蓮線，身體力行響應綠色旅遊，並以最輕鬆的方式享受花蓮縱谷的壯麗山色與人文風情。

交通部觀光局為鼓勵自由行旅客搭乘公共運輸，也將於近期內推出使用電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行路線，享有票價半價優惠的措施。