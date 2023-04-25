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宜蘭縣完成太平山森鐵復駛山地線評估 送中央審查

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
森鐵復甦採複合運具呈現，包括山地軌道復駛及空中纜車，更具有觀光旅遊價值。圖／縣府提供規劃模擬圖
森鐵復甦採複合運具呈現，包括山地軌道復駛及空中纜車，更具有觀光旅遊價值。圖／縣府提供規劃模擬圖

宜蘭縣政府今天宣布完成「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展(山地線)可行性研究案」送農委會審查，規劃採分期分區開發，以舊軌道復駛與纜車等饒富趣味的複合運具呈現，OT及BOT方式委由民間經營開發。

太平山森林鐵路運輸系統分成平地線（羅東森林鐵路）、山地線兩路段，宜蘭縣政府去年4月完成平地線可行性研究報告送交通部審查後，接續推動山地線評估案。由於山地線對市區民宅用地衝擊小，相較於平地性的推動可行性高。

太平山森鐵山地線早期採四段山地運材軌道車交錯，銜接三段架空索道為運材設施銜接，全長31.15公里；民國71年因政策轉型及成立太平山國家森林遊樂區，索道、軌道與相關設施停止運作損毀，目前僅有太平山森林遊樂區有小規模蹦蹦車。

縣府工商旅遊處表示，針對山地線部分，希望透過分期分區開發，讓各系統既有自己的特色，也能融入太平山整體遊程，復舊老遺跡、帶來新景觀與新體驗。

森鐵復甦採複合運具呈現，主線10.5公里，包含土場至舊土場的山地軌道復駛長度約2公里、舊土場-樫木平-中間-白嶺聚落-上平-分歧點採空中纜車核心幹線方式長度約7.8公里，分歧點至太平山，由茂興線延伸長度約0.7公里。

兩條支線1.8公里，在樫木平與鳩之澤間，透過地面纜車支線系統，也就是過去的伏地索道串聯，長度約1.2公里；見晴與上平採對開式小型觀景纜車支線，長度約0.6公里。

縣府建議採用政府興建主線索道軌道設施，委託民間經營（OT方式），另搭配樫木平、白嶺聚落較大腹地空間辦理觀光遊憩設施，由民間興建營運移轉（BOT模式）。

政府機關投資索道及軌道工程經費預估 49.75億元，民間機構預定投資項目包括土場的轉運旅遊設施、樫木平林業歷史聚落的生態輕旅宿合計10.38億元。

縣長林姿妙籲請中央與縣府等單位共同努力推動此案，藉此活絡宜蘭觀光活動，帶動就業機會；倘若後續順利獲得行政院核定可行性研究報告，自民國112年起算，第一期土場至樫木平、鳩之澤間路線預定民國119年可對外營運，第二期從樫木平至新太平山、見晴段預定在民國129年營運。

宜蘭縣政府完成太平山森鐵復甦的山地線評估報告，圖為早年森鐵行駛的舊貌。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣政府完成太平山森鐵復甦的山地線評估報告，圖為早年森鐵行駛的舊貌。圖／羅東林管處提供
太平山森鐵復甦的主線及支線圖。圖／縣府提供規劃圖
太平山森鐵復甦的主線及支線圖。圖／縣府提供規劃圖

太平山 森林鐵路

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