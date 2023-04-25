4年繳逾10萬元停車費 基隆白車停到青苔綠原因費解

基隆市一輛白色轎車長期停放停車場，停到布滿青苔。多數人猜想是被車主棄置，車身有不少中古車仲介廣物貼紙。其實車主有按月繳費，停放4年多繳費超過10萬元。這輛車相當「搶眼」，成為話題，車主日前已駛離停車場。

基隆市安樂區麥金路「藍色國宅」一帶缺乏停車空間，市府多年前在國宅前方大武崙溪畔空地闢建停車場，完工後命名鶯歌石溪停車場，委外經營與管理，使用率不低。

在當地停車的市民說，這輛車停了很久都沒移動，不只長出青苔，車頂還已鏽蝕破洞。很多人不解好好一輛車，為什麼會變成這副模樣，也有人戲稱車主難不成「出國深造」，才會沒人照顧？

這輛轎車停放的停車格，就在交通要道麥金路旁，吸引過往人車目光。有人拍下這張車的照片，上傳臉書「社會觀察學院」，貼文戲稱車身外觀是雨林塗裝的「消光綠」。

多名中古車仲介業者，可能猜測這輛車會報廢，在這輛車的車窗貼上收購廣告貼紙，前後左右約有20張，也有人直接在後車窗寫上收購電話及「35萬收」文字，希望能聯絡上車主。

停車場管理人員說，這輛車是有牌照的「月租車」，車主每個月匯款2000元繳費，並非欠費車或報廢車。停車場現行管理規定，並沒有要求車主要清潔停放在場內汽車，車主既然有按月繳費，就不過問原因，提供繼續停車。

基隆市政府交通處表示，這輛車有車牌，並未報廢，屬於私人動產，無法強制處分。車主雖有繳費，沒有違反停車場管理規範，但太不尋常了，所以會請委外經營停車場業者，設法道德勸說車主，清潔車輛外觀。