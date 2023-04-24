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中橫山區連日大雨 警見落葉斷木忙清除

中央社／ 花蓮縣24日電

連日山區大雨，造成合歡山各區段災害，台8線中橫、台14甲線沿線發生落葉斷木橫臥道路，合歡警巡視山區道路，遇有狀況都會下車徒手清除，預防交通事故發生。

中橫關原段20日坍方災區發生土石流、21日又發生克難關坍方，道路阻斷近4小時，連日風雨也讓中橫公路、台14甲線沿線有落葉斷木，影響交通安全。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，合歡所每天早上要負起引導等候車隊通過關原段災區，20日早上7時，前導警車通過關原加油站，前往「合歡關雲」石牆、關興橋、關原橋、匡廬隧道、坍方災區時，只見滿路落葉、斷木鋪滿了整條馬路，前導警車僅能以時速10公里車速帶著停等車隊慢慢前進，前往坍方災區路段都是蜿蜒的下坡地型，且道路兩側都是泥濘的樹葉堆，有些路段還有小型的落石堆，險象環生。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段雖很快派員上山清掃路面，但中橫山路太長，有時工人們才剛掃完離開，落葉斷枝又被風吹到路上。因此合歡警員近日巡視山區道路，遇到兩側有成堆樹葉時，都會下車用徒手將路面危害清除，預防交通事故。

新城分局長吳思翰呼籲民眾，近日天候不穩，駕車行經中橫公路務必小心慢行、專注前方道路，若發現兩側有落葉、斷木或坍方時，小心閃避通過，尤其機車騎士要轉彎時，一定要放慢速度，以免摔車，以策安全。

中橫公路 落石

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