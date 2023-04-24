花蓮議會限施政報告30分鐘 縣長講1小時遭打斷

花蓮縣議會第20屆第1次定期會今天開議，議會修改議事規則，要求施政報告時間在30分鐘內完成。由於府會關係不和，議長張峻表示，縣府應放下意識形態，「議會不是縣府的敵人」；縣長徐榛蔚則說，府會間沒有溝通問題，但30分鐘報告時間太短。最後報告持續1小時左右，經張峻提醒才結束。

花蓮府會從上屆縣府所提礦石稅草案遭議會退回後，關係逐漸惡化。議會於2月召開臨時會，張峻要求縣長徐榛蔚或副縣長顏新章出席，但兩人都未出席，縣府提案延審，議會還為此在電子看板上刊登尋人啟事。

張峻在施政報告前表示，今天是縣議會本屆第一次定期大會，近日縣府一改過去府會和諧基調，對於外界批評不同意見，一概透過新聞稿防禦與攻擊，對於代表民意的議會也是如此。由於縣府強勢作風，讓府會需要付出更大努力溝通協調，是全體鄉親不願見到的結果。

張峻說，縣府對議會應該放下意識型態的武裝，議會不是縣府的敵人，而是縣府與全體縣民一起為花蓮打拼的夥伴。縣府只要謙卑執政、傾聽民意，府會各司其職，保持良好互動關係，才是全體鄉親樂見。

徐榛蔚回應，對於府會關係，一直以來縣府基於所有行政團隊和諧，「相信府會中間沒有隔閡，也無溝通上的問題」。由於施政報告要對於所有縣民負責，除了對議員報告，也是對鄉親報告，僅僅30分鐘，恐怕沒辦法詳盡，遺憾要透過其他方式，說明縣府施政。

不過，徐榛蔚施政報告持續1小時左右，張峻提醒，希望在5分鐘內結束。張峻表示，縣長願意到議會，「三天三夜報告都可以」，但時間有限，且施政報告相關資料每位議員都已收到，而議員們希望跟縣長直接溝通縣政；徐榛蔚則說，既然議長不讓她繼續說完，那施政報告的完整資訊，將利用其他方式報告給縣民。