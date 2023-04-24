負責認真為宜蘭卻遭批評 國民黨縣議員替副縣長抱屈
宜蘭縣副縣長林茂盛日前遭人指出，司機每天載他上下班往返縣府及台北南港兩地，心不在宜蘭，且司機因此出車禍。國民黨議會黨團書記長林義剛及楊弘旻議員今天表示，大家都知道副縣長認真做事，也做得很好，外縣市要挖角，他仍留下來，對宜蘭付出甚多，這樣的批評，讓人不禁替他抱屈。
楊弘旻說，前年疫情期間，基於防疫考量及避免跨縣市移動，當時還是秘書長的林茂盛以身作則，前年5月至9月是住在宜蘭市的宿舍，至於司機發生車禍是前年6月間，也就是林茂盛住宜蘭宿舍期間，並不是因為載他回台北發生車禍；至於周六、日參加公務活動，他也多半開自己的車，儘量讓司機充分休息。
楊弘旻表示，很多在雙北上班的長官住桃園、住宜蘭，宜蘭也有人才在中央任職，一樣是由司機開車接送上下班，一切符合公務車輛使用管理要點規定，這是很正常的事，不能因為林茂盛沒有在宜蘭買房，就說他心不在宜蘭，不可以做過分解讀。
據了解，林茂盛原本是新北市府工務局副局長，縣長林姿妙當選後延攬進入小內閣擔任秘書長，他做事條理分明，尤其重視行政效率，很多府內一級主管都清楚林茂盛的「公文不過夜」自我要求，當天各局處送到的公文，他幾乎都是當天批閱，所以經常會看到他白天忙於開會，晚上抱著一堆公文回家看。
國民黨議會黨團書記長林義剛說，4年前，縣長林姿妙慧眼識英雄，把林茂盛從新北市府挖角過來到宜蘭縣效力，4年多來績效卓著，算是宜蘭縣政府的台積電績優股；縣長連任後，他差一點被新北市府挖角回去，如今把人才留下來擔任副縣長，這是宜蘭人福氣，盼望林副縣長繼續為宜蘭未來的發展奉獻專長。
宜蘭的房地產在最近這幾年節節高漲，未來交通建設完成後，房市更加看好。從新北市府被挖角到宜蘭的前教育處長王泓翔幾年前就在羅東買房置產，其實林茂盛也有考慮搬來宜蘭住，但因工作忙到沒時間去好好找房，於是耽擱下來。
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