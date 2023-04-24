負責認真為宜蘭卻遭批評 國民黨縣議員替副縣長抱屈

宜蘭縣副縣長林茂盛日前遭人指出，司機每天載他上下班往返縣府及台北南港兩地，心不在宜蘭，且司機因此出車禍。國民黨議會黨團書記長林義剛及楊弘旻議員今天表示，大家都知道副縣長認真做事，也做得很好，外縣市要挖角，他仍留下來，對宜蘭付出甚多，這樣的批評，讓人不禁替他抱屈。

楊弘旻說，前年疫情期間，基於防疫考量及避免跨縣市移動，當時還是秘書長的林茂盛以身作則，前年5月至9月是住在宜蘭市的宿舍，至於司機發生車禍是前年6月間，也就是林茂盛住宜蘭宿舍期間，並不是因為載他回台北發生車禍；至於周六、日參加公務活動，他也多半開自己的車，儘量讓司機充分休息。

楊弘旻表示，很多在雙北上班的長官住桃園、住宜蘭，宜蘭也有人才在中央任職，一樣是由司機開車接送上下班，一切符合公務車輛使用管理要點規定，這是很正常的事，不能因為林茂盛沒有在宜蘭買房，就說他心不在宜蘭，不可以做過分解讀。

據了解，林茂盛原本是新北市府工務局副局長，縣長林姿妙當選後延攬進入小內閣擔任秘書長，他做事條理分明，尤其重視行政效率，很多府內一級主管都清楚林茂盛的「公文不過夜」自我要求，當天各局處送到的公文，他幾乎都是當天批閱，所以經常會看到他白天忙於開會，晚上抱著一堆公文回家看。

國民黨議會黨團書記長林義剛說，4年前，縣長林姿妙慧眼識英雄，把林茂盛從新北市府挖角過來到宜蘭縣效力，4年多來績效卓著，算是宜蘭縣政府的台積電績優股；縣長連任後，他差一點被新北市府挖角回去，如今把人才留下來擔任副縣長，這是宜蘭人福氣，盼望林副縣長繼續為宜蘭未來的發展奉獻專長。