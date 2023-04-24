花蓮市中山、建國路口禁跨雙白線 3個月開罰2572件

花蓮市建國路與中山路口，經各界會勘建議後，去年底於路口畫設雙白線，禁止用路人臨時在路口變換車道並科技執法。由於外地遊客不熟悉路況與居民駕駛習慣，仍有許多人違規，花蓮縣警察局統計，3月高達1千餘件違規，因此在路口舉牌宣導，盼用路人遵守交通規則。

縣警局表示，中山、建國路口為縣內易肇事路口之一，其中跨越雙白實線屬「變換車道或方向不當」，歷年來均位列全國肇事主因前10名，容易造成後方車輛反應不及導致追撞。

警方統計至今年3月底，建國路段跨越雙白實線違規件數，1月有760件、2月750件、3月1062件；不過，自從去年9月該處科技執法設備啟用後，統計1至3月交通事故共發生5件，相較去年同期8件已降低3件，約減少37.5%，逐漸彰顯預防事故成效。

為提升民眾交通安全意識，縣警局員警日前化身「警察公仔」，手持創意標語「違規跨越雙白線 駕車危險立即現」，也設計「路口慢看停 行人優先行」牌子，宣導交通安全，現場吸引圍觀群眾及孩童合影，增加宣導效益。