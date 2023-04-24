政院撤銷公投 謝國樑批「執政黨像暴力犯 還捂被害人的嘴」

基隆市政府通過地方性基隆護海公投案審查，行政院指違法並予撤銷。基隆市長謝國樑今天說，感覺執政黨好像暴力犯，不但做了不應該的事，還把被害人的嘴巴捂起來。市府會提訴願，並協助提案人持續發聲。

台電計畫在基隆外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起反對填海造陸公投，提案連署達標後，去年6月17日向市府送件審查。前市長林右昌主政的市府陳報中央認定合法性，內政部函覆非屬地方自治事項。

謝國樑去年12月25日就職後，同意公投提案人補正送件重新審查，3月31日宣布審查通過，可展開第2階段公民連署。行政院4月21日認定違背憲法及中央法規，依地方制度法發函撤銷基市府審查決定。

謝國樑說，市府依法行政，將提起訴願並準準及未來可能的行政訴訟，也會協助這些被扼殺聲音的提案人，用其他的方式來表達心聲，讓民意持續發聲。

謝國樑舉例，基隆市議會民進黨團日前發動發放染疫慰問金投連署，雖然他們立場前後不一，之前反對的，現在要卻推連署，可能就是要糗糗市府。面對這樣的公投連署，他是依然是歡迎，依然是接受，因為公投是民眾最基本的權利。以此推論，為什麼行政院讓民眾不能擁有公投的機會有呢？