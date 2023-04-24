聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院撤銷公投 謝國樑批「執政黨像暴力犯 還捂被害人的嘴」
基隆市政府通過地方性基隆護海公投案審查，行政院指違法並予撤銷。基隆市長謝國樑今天說，感覺執政黨好像暴力犯，不但做了不應該的事，還把被害人的嘴巴捂起來。市府會提訴願，並協助提案人持續發聲。
台電計畫在基隆外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起反對填海造陸公投，提案連署達標後，去年6月17日向市府送件審查。前市長林右昌主政的市府陳報中央認定合法性，內政部函覆非屬地方自治事項。
謝國樑去年12月25日就職後，同意公投提案人補正送件重新審查，3月31日宣布審查通過，可展開第2階段公民連署。行政院4月21日認定違背憲法及中央法規，依地方制度法發函撤銷基市府審查決定。
謝國樑說，市府依法行政，將提起訴願並準準及未來可能的行政訴訟，也會協助這些被扼殺聲音的提案人，用其他的方式來表達心聲，讓民意持續發聲。
謝國樑舉例，基隆市議會民進黨團日前發動發放染疫慰問金投連署，雖然他們立場前後不一，之前反對的，現在要卻推連署，可能就是要糗糗市府。面對這樣的公投連署，他是依然是歡迎，依然是接受，因為公投是民眾最基本的權利。以此推論，為什麼行政院讓民眾不能擁有公投的機會有呢？
謝國樑表示，政府有權做最後的決定，但是民意的聲音不能夠把它扼殺，不能夠把民眾的嘴捂起來。感覺執政黨就好像是一個暴力犯，不但已經做了不應該的事，還把被害人的嘴巴捂起來，不讓他們發聲，這就是他覺得現在的中央政府，面對基隆民意的手段。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言