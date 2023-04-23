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連辦32年！基隆珠心算比賽登場 選手展現高計算能力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，選手聚精會神比賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，選手聚精會神比賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供

基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，135名國中、小學及幼稚園學生參加，呈現練習成果。中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄表示，希望社會各界看重珠心算對孩子腦部潛能開發的助益，也期待政府推廣，共同發揚國粹。

這項比賽由中華民國兒童珠算協會、中華珠算心算教育學會合辦，從民國81年至今已舉辦32年。比賽開銷由吳文雄負擔，累計超過千萬元，參賽者免繳費用，獲勝者還能獲頒獎盃和領取獎金。

幼童組比賽只有加減算題目，其他各組則為乘算30題、除算30題、加減算30題、唸心算20題。前3項各限制時間1分鐘，唸心算則由裁判在台上念出一連串數字，再由選手計算作答。

吳文雄表示，希望每名選手都能從比賽中發掘潛能，肯定自我價值，讓社會看到學習珠心算的好處。學者研究指出，國小學生珠心算程度越高，數學能力越強；心算或背誦詩詞可延緩大腦老化；聯合國教科文組更將「算盤」列入人類非物質文化遺產，希望各界能更重視珠心算的助益。

基隆市議員宋瑋莉表示，吳文雄從台北商業大學退休後，至今仍熱心投身珠心算教育，替國家培育人才，令她非常感動。她自己也曾經學習過珠心算，受益匪淺。

建德國中二年級學生許思為學習珠心算6年，已通過心算10段檢定，升上國中後仍抽空練習，今年就得國中第1名非常開心。

信義國小學生蔡羽柔贏得四年級組冠軍，她說，一度遇到瓶頸中斷練習，沒想到課業也受影響，主動跟媽媽說要繼續學習珠心算重回正軌。蔡母建議其他家長，在小孩讀幼稚園就可學習珠心算，持之以恆陪伴練習，就能開花結果。

聖心國小姊弟檔吳囷橣、吳定廩一起學珠心算，他們說，練習珠心算有時雖覺得辛苦，但時會相互比賽從中取樂，獲得成就感。

基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，圖為聖心國小吳囷橣、吳定廩姊弟檔。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，圖為聖心國小吳囷橣、吳定廩姊弟檔。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，小選手聚精會神比賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，小選手聚精會神比賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，圖為國小四年級組冠軍蔡羽柔（左）與她的媽媽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，圖為國小四年級組冠軍蔡羽柔（左）與她的媽媽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，並表揚推廣珠心算有功教師。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市112年度兒童珠算心算比賽大會今天登場，並表揚推廣珠心算有功教師。圖／中華民國兒童珠算協會提供

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