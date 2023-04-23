迎接勞動節！宜市及羅東表揚模範勞工 縣府招待看電影

迎接五一勞動節，宜蘭市及羅東鎮公所今天表揚模範勞工，縣政府則是招待勞工朋友欣賞電影《做工的人》，並且為了改善勞工職場安全衛生，將於明天舉辦安全衛生家族成立大會，以「大廠帶小廠」經驗傳承及互助合作，藉由核心企業帶動，改善家族成員的職場安全衛生。

宜蘭市公所除了表揚縣內各工會推薦的105位模範勞工外，還邀請榮獲「國際殘障青年獨奏家首獎」的視障演奏家林景陽老師演奏笛子，聯合勸募基金會也致贈每位獲獎勞工2張中油咖啡券，市公所會後安排餐敘交流。

市公所表揚2位服務42年最資深，分別是帽蓆編織業職業工會推薦的呂桂蘭女士與影劇歌舞服務業職業工會推薦的林榮光先生，把人生最精華的歲月貢獻在工作上，令人欽佩；另外由東碱公司蘇澳總廠企業工會推薦的簡豐隆先生，崗位上不僅制定「防止工安事件發生點檢表」，每天派工前由點檢人員輪流唱讀工安注意事項，將工安重要性深植人心，降低工安事故發生。

獲表揚的宜蘭縣總工會秘書長何政杰，協助拓展會務、籌辦各項勞工教育職業訓練、技術士技能檢定，為工會爭取經費；更難得是，他為了辦理職業訓練更專業，考取喪禮服務、調酒、導遊等多項證照，並獲聘技術士技能檢定學科測試監場人員，協助工會及附設職訓中心連續獲得TTQS銅牌肯定，連續8年獲選勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署A級單位。

羅東鎮公所今天也舉辦「慶祝五一勞動節暨羅東鎮模範勞工表揚大會」，會中表揚土木、泥水、縫紉、餐飲、製麵、手工藝、中西藥、花藝及產業總工會等各工產職業工會推薦的羅東鎮模範勞工莊棠恩共112人。