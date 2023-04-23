音樂治療師進駐日照中心 帶長者認識樂器玩音樂

基隆市仁愛區大心日照中心每月安排音樂治療師到訪，帶領長輩認識樂器、玩音樂，長者回響熱烈。基隆市議長童子瑋今天說，中央推動「一國中學區一日照」政策，將促使市府開設新的日照中心，提供優質服務，讓長輩在地老化，子女也能就近照顧。

大心日照中心表示，音樂治療師為長輩們上課時，會從行李箱中拿出木魚、鈴鼓、響板等樂器，讓長輩們用手觸摸，了解特性，並反覆詢問長輩問題，增加他們說話溝通的機會。治療師也會拿出吉他自彈自唱，讓長輩們拿著樂器隨節奏演出或唱歌，現場氣氛歡樂融洽。

音樂治療師廖珮岐說，希望透過音樂治療讓長者的認知、心理、肢體和社會互動更健全，目的在維持生活品質。許多長輩在家都只有看電視，很少與其他人互動，來到日照中心參加課程，會增加許多溝通機會，延緩失智、失能。

童子瑋表示，看到長輩們開心的與治療師互動很感動，日照中心引進音樂治療課程，在玩樂中復健與學習，也有助長輩體驗新的事物，維持認知能力。市議會將持續促成社區日照中心開設，讓長輩可以安心且有尊嚴的度過老年生活。