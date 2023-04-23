花蓮南島建誼計畫 大溪地樂舞團隊7月參加聯合豐年節

台灣是南島語系部落人群分布的最北端，普遍認為是南島民族發源地，其中花蓮是南島發源原鄉人口最多的縣市。花蓮縣政府推動「南島建誼計畫」，代表團考察紐西蘭北島及法屬玻里尼西亞大溪地，邀請大溪地2022 Heiva i Tahiti職業組別冠軍隊7月來台，參加聯合豐年節，促進雙方文化交流。

花蓮縣政府以推動文化傳承並促進產業發展為前提，深耕與南島之間的互動，縣府依據「台紐經濟合作協定（ANZTEC）」與「原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA）」制定相關務實政策，也鼓勵相關領域民間人士主動出訪交流。

縣府表示，考察團到訪紐西蘭北島及法屬玻里尼西亞大溪地，共考察3個毛利族文化村、3座博物館、2個文化大型慶典、1所毛利中學、1座南島唯一的華人信仰中心「關帝君廟」、大溪地1處大型文創常態市集，以及數個民間樂舞及文化、觀光組織等，了解其文化核心、經營理念與行銷管理等經驗。

縣府指出，大溪地2022 Heiva i Tahiti職業組別冠軍隊Hei Tahiti將於7月到訪花蓮，參與聯合豐年節連續3天晚上的樂舞展演，且在花蓮期間辦理各項工作坊，到部落深度文化交流。

縣長徐榛蔚表示，聯合豐年節是太平洋西岸最大的南島民族文化活動之一，長年辦理累積良好口碑，是台灣民眾知悉的品牌慶典。縣府團隊經過多次邀請南島樂舞團隊的到訪與展演，盼成為南島優秀樂舞團隊必須到訪的舞台。