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花蓮鯉魚潭綠色旅遊 縱管處開辦民俗植物環教課程

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
縱管處鯉魚潭環境教育中心歷經2年多的時間，調查植物資源、開發環境教育課程教案及培訓講師，帶領民眾認識鯉魚潭的「民俗植物文化」。圖／縱管處提供
縱管處鯉魚潭環境教育中心歷經2年多的時間，調查植物資源、開發環境教育課程教案及培訓講師，帶領民眾認識鯉魚潭的「民俗植物文化」。圖／縱管處提供

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭依山傍水，孕育豐富的植物種類，花東縱谷國家風景區管理處推廣當地傳統文化與植物，開發新的環境教育課程「戀戀民俗植物」，帶領大小朋友認識環潭步道兩旁植物的傳統應用，不僅能食用，還能蓋房子，體會原民的智慧。

縱管處調查，鯉魚潭環潭自行車道兩側3公尺內植物，共有304種，多為低海拔常見植物及景觀植物。周邊有低海拔闊葉林、人工種植的造林樹種、景觀植物等，沿環潭步道可觀察到多種民俗植物，如蓪草、構樹、苧麻、筆筒樹、香蕉，還有樹薯、血桐、姑婆芋等，也有筆筒樹、台灣桫欏等大型樹蕨植物，是阿美族的傳統美食、太魯閣族早期蓋房子的材料。

縱管處表示，鯉魚潭環境教育中心歷經2年多的時間，調查植物資源、開發環境教育課程教案及培訓講師，通過行政院環境保護署審核，透過環境教育帶領民眾認識鯉魚潭的「民俗植物文化」，省思現代生活對環境的影響。

縱管處指出，「戀戀民俗植物」適合國小3年級以上的2小時免費環境教育課程，除學校及機關團體可預約報名，民眾也能組親子團前往體驗，同時還能預約「阿美族傳統文化與民俗植物應用」付費課程，將可愛的手作樹皮貓頭鷹小吊飾帶回家。

縱管處長郭振陵說，當民眾來鯉魚潭時，不妨聽聽看關於步道兩旁民俗植物的應用和古老傳說，走訪花東地區少數僅存的「民俗植物」特色商店，也可多支持店家，讓傳統文化技藝得以保存。

縱管處表示，環境教育相關課程需提前15日預約，報名資訊可至縱管處環境教育網（https://theme.erv-nsa.gov.tw）查詢，或電洽鯉魚潭遊客中心(03)-8641691。

花東縱管處鯉魚潭環境教育中心，開發環境教育課程「戀戀民俗植物」，帶領大小朋友認識環潭步道兩旁植物的傳統應用。圖／縱管處提供
花東縱管處鯉魚潭環境教育中心，開發環境教育課程「戀戀民俗植物」，帶領大小朋友認識環潭步道兩旁植物的傳統應用。圖／縱管處提供

傳統文化 阿美族 國家風景區 花蓮

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