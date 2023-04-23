裝置藝術吸人潮 觀光效益如何擴大 地方嘆公所能力有限

台東縣南迴藝術季已建立品牌，每年邀請藝術家全新創作，透過巨大的地景藝術，讓南迴之路閃耀出不同的光芒、帶動地方觀光發展。地方觀察，南迴藝術季作品分散在4鄉鎮，確實成功吸引人潮慕名而來，停留時間卻很短暫，拍完照即離開，沒有再進一步走訪遊玩其他地方，或願意留宿下來，這和鄉鎮公所是否準備好有很大關係，縣府或中央給了資源，若公所沒能善用相當可惜。公所則認為，要在短時間內做好整體規畫確實很高，後續維管的經費，也非公所能力所及，還是得仰賴上級單位助一臂之力。

台東縣大武鄉長黃建賓說，鄉內要整體開發觀光產業，例如飯店旅宿、接駁及租賃交等談何容易，這牽扯到有無業者願意進駐，旅行業者也會評估吃和玩樂一條龍能量是否充足，為增加鄉內觀光能見度，公所近幾年也爭取經費，將金龍湖、大鳥遊憩區、海濱公園及尚武漁港等環境設施改善。對於裝置藝術的維護管理，公所確實沒有人力及經費來執行。

台東縣議員尤忠正說，舉辦活動很簡單，也有助於吸引人潮，重點是怎麼將人留下來，願意從其他地方來到南迴鄉鎮，他認為過去政府推南迴觀光發展，施行「一鄉一特色」政策，最後都不見起色，交通和住宿問題是一大關鍵，畢竟南迴4鄉鎮幅員遼闊，若住宿、交通不便，沒有人想留下，要發展南迴觀光必須有中央資源協助，以台東和花蓮為例，縱谷線有交通部觀光局縱管處，東海岸線有交通部觀光局東管處，反觀南迴線則沒有中央單位，他認為成立南迴線南管處，才有機會翻轉南迴鄉鎮觀光。

台東大學文化資源與休閒產業學系主任蔡進士說，藝文能量是發展觀光的一環，裝置藝術能吸引民眾目光聚焦，如何維持熱度，及吸引更多遊客前來，增加地方觀光效益，是中央與地方政府、鄉公所必須從長計畫、攜手合作的課題。

蔡進士進一步指出，裝置藝術全台滿地開花，台東的人、海、山、空氣品質，堪稱世界級，台東很美，不需要刻意濃妝豔抹，透過藝術結合在地文化、土地與自然，就能展現台東的力量，也呈現地方獨特性。建議利用台東特殊族群文化，將作品融入各族群的文化內涵，創造出與其他縣市不一樣的意象，讓遊客到台東有煥然一新的感受，才能留住遊客並吸引更多遊客到來。