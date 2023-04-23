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陳瑩張弓瞇眼瞄準 全國傳統射箭賽千名射手池上競技

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
來自全國射箭好手，今天帶著自製弓箭到池上鄉，參加全國傳統射箭大賽。記者卜敏正／攝影
來自全國射箭好手，今天帶著自製弓箭到池上鄉，參加全國傳統射箭大賽。記者卜敏正／攝影

池上鄉公所今天在鄉立綜合運動場首辦「2023年全國原住民族傳統射箭賽」，來自全國近千名射箭好手，帶著自製弓箭到場參賽。主辦單位表示，為推廣原民傳統射箭，已走訪全國各國中小推廣、教育紮根，但需要更多經費支持，透過競技活動鼓勵更多青少年參與。

全國原住民族傳統射箭賽，今年首度到池上舉辦，本次首獎獎金為5萬元，總獎金逾40萬元、為全國之最，吸引近千名全國射箭好手參加，池上鄉長林建宏、立委陳瑩共同張弓射箭、宣布比賽開始，陳瑩笑著說，「好久沒射箭了、真的要找時間多練練！」

林建宏表示，傳統射箭是原住民族特有文化技藝，透過全國性運動賽事，可以讓全國射箭好手共同切磋、交流，而且參賽者手上的弓與箭都是純手工製作，弓箭上華麗的平雕、立雕及文化元素等裝飾，彰顯傳統弓箭文化價值。

中華民國原住民傳統射箭協會理事長林東生表示，過去7年都在卑南鄉舉辦全國傳統射箭賽，這是首次到池上辦，每年參加人數愈來愈多、今年已近千人，也代表傳統射射箭受到重視。

林東生說，傳統射箭參賽者除參賽，日常也要學習如何製作弓箭、保養弓箭，選擇限定木、竹等天然素材製弓箭，並融入自己的族群文化，因傳統弓無瞄準器，射箭經驗就非常重要，也要考量現場環境風速、濕度等影響因子。

他說，已走訪各縣市推廣傳統射箭，但最大問題還是辦比賽，需要縣市政府、鄉鎮公所支持，提供經費、鼓勵選手參賽，像台東比賽路途較遠，西部小朋友參加機會少，希望未來有機會在西部辦更多傳統射箭活動，吸引更多小朋友參加。

陳瑩張弓瞇眼瞄準射箭，宣告全國傳統射箭大賽開射。記者卜敏正／攝影
陳瑩張弓瞇眼瞄準射箭，宣告全國傳統射箭大賽開射。記者卜敏正／攝影
池上鄉長林建宏(右五起)、立委陳瑩歡迎來自全國射箭好手到池上鄉，參加全國傳統射箭大賽。記者卜敏正／攝影
池上鄉長林建宏(右五起)、立委陳瑩歡迎來自全國射箭好手到池上鄉，參加全國傳統射箭大賽。記者卜敏正／攝影

原住民 運動 陳瑩

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