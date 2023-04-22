快訊

芯費大戰剛落幕 徐巧芯再曝證據控許淑華「薪水小偷」

腸沾黏急救遭陸媒爆死訊 蔡小虎首露面嘆：險過不了關

她訝異麥當勞、星巴克點餐都被問「這句話」 釣出店員曝暗黑內幕

台東首座商轉民營地熱發電廠 每日可供900戶用電

中央社／ 台東縣22日電

利用台東金崙溫泉區地熱發電，台東首座民營地熱發電廠開始商轉，目前每日穩定可供900戶用電。台東縣長饒慶鈴預估未來地熱發電可供台東一半以上用電。

饒慶鈴今天前往太麻里鄉金崙村勘察台東首座商轉民營地熱發電廠。她表示，金崙地區為全台地熱潛能第3高，而地熱能比太陽能、風力穩定，感謝全陽地熱股份有限公司對台東地熱資源應用。

饒慶鈴表示，發展地熱為台東再生能源主軸，預估未來可供縣內一半以上用電量，透過實地瞭解運作模式，有助於即將前往紐西蘭考察與交流地熱發展，思考以更有效率、更潔淨的再生能源與環境共存。

台東縣政府財經處表示，全陽地熱股份有限公司興建裝置容量499瓩地熱電廠，107年向縣府申請地熱發電設施容許使用，111年4月試營運發電順利，同年7月取得溫泉水權登記，在縣政府協助下，順利於9月取得再生能源發電設備的設備登記，成為台東首座民營商轉發電地熱電廠。業者表示，目前每日穩定可供900戶用電，未來將持續增加。

再生能源 饒慶鈴

延伸閱讀

台東地熱豐富 縣府：全縣一半電力未來可靠它

守護台東空品 卑南溪已連續17個月無揚塵

再流標心臟都跳出來了！ 池上衛生所9次流標終發包動土

全台最大馬當部落聚會所4月底完工 趕上7月豐年祭

相關新聞

花蓮試辦6條公車路線 涵蓋縣內外旅遊、洽公與美食接駁

花蓮縣目前已有20多條客運路線，包括國道、市區及公路客運等，為完善路網，縣府自編預算，試辦6條公車路線，有來回南投埔里、...

台東地熱豐富 縣府：全縣一半電力未來可靠它

台東縣首座商轉民營「地熱」發電廠開始營運，縣長饒慶鈴今天前往視察聽取簡報，見證縣府發展綠色能源的決心成果。業者表示，目前...

2023宜蘭桐花祭 滿山桐花待放 茶香樂聲先至

宜蘭桐花祭系列活動今天在員山望龍埤拉開序幕，儘管滿山油桐樹只開花了一點點，仍有不少遊客前來，縣府今明2天舉辦不插電音樂會...

綠島左側海面見「高樓大廈」旅遊達人幸運拍下海市蜃樓

日本旅遊達人吳建盤，日前在臉書分享，在台東加路蘭遊憩區眺望綠島拍日出，意外拍下綠島左側「高樓大廈」海市蜃樓，有網友猜是近...

高䠷美妹的海洋故事 用流動畫記錄生命感動療癒情傷

台東青年藝術創作者陳盈貞，透過環氧樹脂及酒精墨水創作流動畫，記錄生命周遭的海洋、浪花、潮汐，也療癒愛戀傷痕、洗滌情感憂鬱...

謠傳十大鬼屋林開郡洋樓 神秘之樹剪了 背後暖心原因曝

林開郡洋樓位基隆市中心，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，靈異傳說傳了好幾十年，還被謠傳「全台十大鬼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦