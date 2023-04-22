台東首座商轉民營地熱發電廠 每日可供900戶用電

利用台東金崙溫泉區地熱發電，台東首座民營地熱發電廠開始商轉，目前每日穩定可供900戶用電。台東縣長饒慶鈴預估未來地熱發電可供台東一半以上用電。

饒慶鈴今天前往太麻里鄉金崙村勘察台東首座商轉民營地熱發電廠。她表示，金崙地區為全台地熱潛能第3高，而地熱能比太陽能、風力穩定，感謝全陽地熱股份有限公司對台東地熱資源應用。

饒慶鈴表示，發展地熱為台東再生能源主軸，預估未來可供縣內一半以上用電量，透過實地瞭解運作模式，有助於即將前往紐西蘭考察與交流地熱發展，思考以更有效率、更潔淨的再生能源與環境共存。

台東縣政府財經處表示，全陽地熱股份有限公司興建裝置容量499瓩地熱電廠，107年向縣府申請地熱發電設施容許使用，111年4月試營運發電順利，同年7月取得溫泉水權登記，在縣政府協助下，順利於9月取得再生能源發電設備的設備登記，成為台東首座民營商轉發電地熱電廠。業者表示，目前每日穩定可供900戶用電，未來將持續增加。