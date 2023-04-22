快訊

畫面曝光！女疑酒駕為躲警一路擦撞護堤 衝進磺港漁港墜海亡

澳洲重大車禍3台人亡！台灣情侶打工魂斷異鄉 家屬飛抵澳洲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮試辦6條公車路線 涵蓋縣內外旅遊、洽公與美食接駁

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣從4月起陸續試辦6條接駁路線，其中一班是往返南投埔里的清境線。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣從4月起陸續試辦6條接駁路線，其中一班是往返南投埔里的清境線。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣目前已有20多條客運路線，包括國道、市區及公路客運等，為完善路網，縣府自編預算，試辦6條公車路線，有來回南投埔里、宜蘭的類郵輪觀光公車，也有穿梭市區的美食、洽公專車，試辦到8月，期間收集民眾意見，作為未來是否增開路線的參考。

6條試辦路線，包括2天1夜的洄瀾埔里清境線；從宜蘭開往花蓮，經清水斷崖、太魯閣園區的宜蘭布洛灣城際線；從花蓮往返宜蘭，經台泥DAKA、宜蘭冬山河親水公園等景點的蘇花雙城環狀線；縣內新城老街、七星潭等景區的月牙灣環狀線。

另外兩條以市區為主的接駁公車路線，一條是花蓮轉運站到縣政府間的洽公專車，一條是穿梭市區國聯1路、中山路、自強路、中華路等要道的洄瀾美食專車。

縣府建設處交通科長張筱雲說，以縣預算試辦6條接駁車路線，希望找出潛力路線，完善縣內公共運輸路網。試辦期間安排車上問卷，推出「填問卷、抽好禮」活動，歡迎乘客多回饋搭車意見，讓新闢路線更精準貼近民意。

她舉例，以前花蓮到南投有金馬號客運奔馳，是因為早年山區民眾有通行需求，但如今自駕工具發達，是否還有類似交通需求，或者轉型觀光模式，也希望藉由試辦，讓民眾廣泛討論。

洄瀾埔里清境線4月到6月共8班次，試辦期間每人費用1200元；宜蘭布洛灣城際線4月到7月共5班次、蘇花雙城環狀線4月到6月共5班次，都是每人500元；月牙灣環狀線從5月起試辦到7月，共6班次，每人288元。

洄瀾美食專車選在暑假旅遊旺季的7月每個周六、日上路，洽公專車8月發車8班次，試辦期間2路線乘車均免費。

花蓮縣從4月起陸續試辦6條接駁路線，有接駁縣內外觀光景點，也有洽公、美食路線。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣從4月起陸續試辦6條接駁路線，有接駁縣內外觀光景點，也有洽公、美食路線。圖／花蓮縣府提供

宜蘭 花蓮 客運 公車

延伸閱讀

2023宜蘭桐花祭 滿山桐花待放 茶香樂聲先至

盤點台南「武聖夜市」必吃美食！ 每一家都是排隊美食也願意等

高中女生睡過頭...專車司機噁問有沒嘿咻過 還亂摸大腿

花蓮鳳林大西瓜寒害受損 農委會公告現金救助

相關新聞

花蓮試辦6條公車路線 涵蓋縣內外旅遊、洽公與美食接駁

花蓮縣目前已有20多條客運路線，包括國道、市區及公路客運等，為完善路網，縣府自編預算，試辦6條公車路線，有來回南投埔里、...

台東地熱豐富 縣府：全縣一半電力未來可靠它

台東縣首座商轉民營「地熱」發電廠開始營運，縣長饒慶鈴今天前往視察聽取簡報，見證縣府發展綠色能源的決心成果。業者表示，目前...

2023宜蘭桐花祭 滿山桐花待放 茶香樂聲先至

宜蘭桐花祭系列活動今天在員山望龍埤拉開序幕，儘管滿山油桐樹只開花了一點點，仍有不少遊客前來，縣府今明2天舉辦不插電音樂會...

綠島左側海面見「高樓大廈」旅遊達人幸運拍下海市蜃樓

日本旅遊達人吳建盤，日前在臉書分享，在台東加路蘭遊憩區眺望綠島拍日出，意外拍下綠島左側「高樓大廈」海市蜃樓，有網友猜是近...

高䠷美妹的海洋故事 用流動畫記錄生命感動療癒情傷

台東青年藝術創作者陳盈貞，透過環氧樹脂及酒精墨水創作流動畫，記錄生命周遭的海洋、浪花、潮汐，也療癒愛戀傷痕、洗滌情感憂鬱...

謠傳十大鬼屋林開郡洋樓 神秘之樹剪了 背後暖心原因曝

林開郡洋樓位基隆市中心，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，靈異傳說傳了好幾十年，還被謠傳「全台十大鬼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦