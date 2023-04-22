花蓮試辦6條公車路線 涵蓋縣內外旅遊、洽公與美食接駁

花蓮縣目前已有20多條客運路線，包括國道、市區及公路客運等，為完善路網，縣府自編預算，試辦6條公車路線，有來回南投埔里、宜蘭的類郵輪觀光公車，也有穿梭市區的美食、洽公專車，試辦到8月，期間收集民眾意見，作為未來是否增開路線的參考。

6條試辦路線，包括2天1夜的洄瀾埔里清境線；從宜蘭開往花蓮，經清水斷崖、太魯閣園區的宜蘭布洛灣城際線；從花蓮往返宜蘭，經台泥DAKA、宜蘭冬山河親水公園等景點的蘇花雙城環狀線；縣內新城老街、七星潭等景區的月牙灣環狀線。

另外兩條以市區為主的接駁公車路線，一條是花蓮轉運站到縣政府間的洽公專車，一條是穿梭市區國聯1路、中山路、自強路、中華路等要道的洄瀾美食專車。

縣府建設處交通科長張筱雲說，以縣預算試辦6條接駁車路線，希望找出潛力路線，完善縣內公共運輸路網。試辦期間安排車上問卷，推出「填問卷、抽好禮」活動，歡迎乘客多回饋搭車意見，讓新闢路線更精準貼近民意。

她舉例，以前花蓮到南投有金馬號客運奔馳，是因為早年山區民眾有通行需求，但如今自駕工具發達，是否還有類似交通需求，或者轉型觀光模式，也希望藉由試辦，讓民眾廣泛討論。

洄瀾埔里清境線4月到6月共8班次，試辦期間每人費用1200元；宜蘭布洛灣城際線4月到7月共5班次、蘇花雙城環狀線4月到6月共5班次，都是每人500元；月牙灣環狀線從5月起試辦到7月，共6班次，每人288元。